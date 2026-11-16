Decizia de a cumpăra un automobil premium se construiește, de regulă, în jurul modelului, al motorizării și al nivelului de echipare. Mai rar intră în calcul, de la început, două variabile care pot schimba la fel de mult rezultatul: momentul în care mașina ajunge efectiv la cumpărător și costul real al finanțării. Ambele devin mai ușor de evaluat atunci când automobilul există deja. Automobile Bavaria derulează în prezent o campanie dedicată automobilelor BMW noi din stoc, disponibile imediat, care include pentru companii finanțare prin leasing financiar cu dobândă fixă de la 0% pentru modele selectate.

Disponibilitatea, o variabilă adesea subestimată

Un BMW configurat la comandă urmează calendarul de producție și logistica de transport, iar intervalul până la livrare diferă în funcție de model, motorizare și opțiunile alese. Pentru cineva care trebuie să înlocuiască un automobil existent, să închidă un contract de leasing anterior sau să planifice achiziții pentru o flotă, acest interval are un cost, chiar dacă nu apare în ofertă.

Un automobil din stoc este deja fabricat. Termenul de predare depinde, în principal, de formalitățile de achiziție, de pregătirea mașinii pentru livrare și, după caz, de aprobarea finanțării. Pentru cumpărător, diferența se traduce în predictibilitate: momentul în care va folosi mașina poate fi estimat cu mai multă precizie încă de la semnarea contractului.

O configurație concretă, analizată înainte de semnătură

Configuratorul online permite un număr mare de combinații, dar decizia se ia, în final, pe baza unor randări și a unor liste de opțiuni. Un BMW din stoc are deja stabilite motorizarea, culoarea, pachetele de echipare și prețul, iar fiecare dintre aceste elemente poate fi verificat înainte de semnare.

Compromisul există și trebuie asumat. O configurație din stoc nu va reflecta întotdeauna fiecare preferință individuală, iar pentru cumpărătorul care urmărește o combinație foarte specifică de culoare, interior sau opțiuni, comanda din fabrică rămâne varianta potrivită. Pentru cel care are priorități clare – o anumită motorizare, un nivel de echipare, un buget definit – stocul poate conține deja automobilul care le îndeplinește.

Finanțarea, parte din costul real al automobilului

În cazul unui automobil premium achiziționat prin leasing, prețul de listă spune doar o parte din poveste. Dobânda, avansul, durata contractului și valoarea reziduală determină împreună costul total, iar diferențele dintre două oferte aparent similare pot deveni semnificative pe parcursul unui contract de câțiva ani.

În campania actuală, valabilă până la 31 decembrie 2026, Automobile Bavaria oferă persoanelor juridice leasing financiar cu dobândă fixă de la 0% pentru modele BMW selectate: X1, X3, X5, X6 și gama electrică BMW, cu excepția iX3. Finanțarea se acordă în euro, cu un avans minim de 20%, o durată de maximum 36 de luni și o valoare reziduală de 1%, prin UniCredit Leasing Corporation IFN, sub rezerva aprobării finanțatorului. Caracterul fix al dobânzii elimină incertitudinea privind costul finanțării pe durata contractului, un argument relevant pentru companiile care își bugetează costurile de mobilitate și de flotă.

Dobânda nu trebuie confundată însă cu celelalte componente ale finanțării. Avansul, comisioanele, asigurările și valoarea reziduală rămân elemente care trebuie analizate separat, iar comparația corectă între oferte se face pe costul total, nu pe rata lunară.

Cum poate fi comparată oferta disponibilă

Stocul BMW inclus în campanie acoperă modele, motorizări și configurații diferite și este actualizat continuu. Comparația poate începe astfel înaintea vizitei în showroom: între două niveluri de echipare ale aceluiași model, între motorizări sau între variantele termice și cele electrice eligibile pentru finanțarea cu dobândă fixă.

Un automobil din stoc nu este automat mai avantajos decât unul configurat la comandă. Valoarea unei oferte rezultă din raportul dintre preț, dotările incluse și condițiile de finanțare disponibile pentru acel automobil concret – iar acest raport poate fi evaluat doar pe exemple reale, nu pe configurații ipotetice.

Ce merită verificat înainte de decizia finală

Primul pas este confirmarea disponibilității fizice a automobilului și a termenului estimat de predare. Urmează verificarea eligibilității pentru dobânda fixă de la 0% și solicitarea unei simulări complete de finanțare, care să includă avansul, durata, valoarea reziduală și toate costurile aferente. Configurația merită raportată la utilizarea reală: un pachet de echipare bogat nu compensează o motorizare nepotrivită pentru tipul de drumuri parcurse. Pentru automobilele electrice, autonomia omologată WLTP, puterea de încărcare în curent alternativ și continuu și condițiile de garanție ale bateriei completează evaluarea.

Pentru cumpărătorul care știe deja ce îi trebuie, consultarea stocului înaintea configurării unei comenzi este un pas care poate economisi timp și poate clarifica, din start, costul real al achiziției. Alegerea finală rămâne una personală, între flexibilitatea comenzii din fabrică și predictibilitatea unui automobil deja disponibil. Automobilele BMW noi din stoc disponibile la Automobile Bavaria, împreună cu modelele eligibile pentru dobânda fixă de la 0%, pot fi consultate pe site-ul dealerului.

Oferta de finanțare cu dobândă fixă de la 0% se adresează exclusiv persoanelor juridice și este valabilă până la 31.12.2026, la partenerii BMW participanți, pentru modelele BMW X1, X3, X5, X6 și gama electrică BMW (cu excepția BMW iX3). Finanțare în EUR, avans minim 20%, durată maximă 36 de luni, valoare reziduală 1%. Aprobarea finanțării este condiționată de criteriile interne ale UniCredit Leasing Corporation IFN SA. Oferta poate fi modificată, retrasă sau prelungită oricând. Se aplică termeni și condiții.