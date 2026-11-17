Compania susține că a identificat ceea ce ar putea fi primul caz de utilizare a unor instrumente capabile să descopere și să exploateze automat vulnerabilități informatice, fără implicarea unui operator uman.

Descoperirea a fost făcută de Threat Intelligence Group și Mandiant, diviziile Google specializate în securitate cibernetică și investigarea incidentelor informatice, scrie TVP World.

Într-un raport trimestrial publicat luni, experții au explicat că au identificat instrumente care pot automatiza întregul proces de identificare și exploatare a vulnerabilităților informatice. Potrivit Google, sistemele funcționează fără ca o persoană să fie implicată direct în fiecare etapă a atacului.

„Având în vedere bariera redusă de acces, ușurința cu care pot fi integrate noi metode de exploatare și potențialul ridicat de extindere, considerăm că este foarte probabil ca actorii rău intenționați să continue să utilizeze aceste instrumente în campanii care vizează organizații din întreaga lume”, au transmis experții Google.

Atacurile cibernetice ar putea deveni tot mai automatizate cu ajutorul AI

Potrivit raportului, metoda identificată presupune un compromis între rapiditatea atacurilor și capacitatea de a rămâne nedetectate. În forma actuală, operațiunile lasă în urmă numeroase indicii digitale, care pot fi identificate de specialiștii în securitate cibernetică.

Analiștii Google avertizează însă că această situație s-ar putea schimba pe măsură ce tehnologia evoluează. Instrumentele bazate pe inteligență artificială și modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) ar putea deveni mai sofisticate, reducând intervenția umană și făcând atacurile mai greu de detectat.

„Pe măsură ce sofisticarea acestor instrumente și a modelelor LLM care stau la baza lor crește, anticipăm nu doar o reducere a implicării umane în aceste operațiuni, ci și o creștere a capacității de a evita detectarea și a sofisticării activităților”, se arată în raport.

Google nu a precizat ce grupări sau state s-ar afla în spatele atacurilor analizate.

Ce ținte au vizat atacurile informatice bazate pe inteligența artificială

Potrivit companiei, tentativele de atac cibernetic au vizat site-uri din Franța asociate cu industria media și de divertisment, precum și cu sectorul educației.

Raportul nu oferă detalii suplimentare despre organizațiile vizate sau despre amploarea eventualelor breșe de securitate.