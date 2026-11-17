Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost la Liov cu un transport important pentru Ucraina, potrivit The Los Angeles Times.

Politicianul democrat a anunțat că statul California va dona medicilor ucraineni un spital mobil cu 50 de paturi, peste 1300 de paturi de spital, 11 milioane de bandaje, truse medicale și 20 de generatoare.

La Liov, Gavin Newsom s-a întâlnit cu șeful administrației regionale, Maxim Kozitsky și a depus o coroană în memoria soldaților ucraineni decedați. De asemenea, el a vizitat un centru de reabilitare și câteva unități unde se produc arme.

Guvernatorul va anunța dacă va candida pentru Casa Albă

Vizita a alimentat speculațiile privitoare la intențiile guvernatorului Californiei. Newsom este considerat unul dintre posibilii candidați democrați la alegerile prezidențiale din SUA în 2028.

Însuși guvernatorul a promis să decidă dacă va participa sau nu la această cursă electorală la începutul lunii ianuarie.