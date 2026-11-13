Cum se conturează lupta pentru Casa Albă în 2028: Ce potențiali candidați preferă americanii

Vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, senatorul Jon Ossoff și fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg se află printre principalii potențiali candidați la alegerile prezidențiale americane din 2028, anunță un sondaj realizat de Reuters/Ipsos.

45% dintre alegătorii republicani consideră că secretarul de stat Marco Rubio ar fi un candidat prezidențial „excelent”, în timp ce 43% spun același lucru despre vicepreședintele JD Vance. În tabăra democrată, fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg și senatorul de Georgia Jon Ossoff sunt considerați opțiuni „excelente” de câte 29% dintre alegătorii partidului.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.705 adulți din SUA, inclusiv aproximativ 500 de alegători înregistrați din fiecare partid, cu o marjă de eroare de 5 puncte procentuale.

Efectul Donald Trump asupra Partidului Republican

Dezbaterea din ambele partide este influențată de situația președintelui Donald Trump, a cărui rată de aprobare se află aproape de cel mai scăzut nivel din ambele mandate ale sale.

În rândul republicanilor există diviziuni între cei care își doresc un succesor care să continue linia lui Trump și cei care preferă distanțare de acesta.

Nemulțumirea este alimentată de decizia președintelui de a declanșa un război cu Iranul, conflict care a dus la creșterea prețurilor și costului de trai.

Vicepreședintele Vance s-a distanțat public, atribuind înfrângerea republicanilor la alegerile din 3 noiembrie războiului cu Iranul.

Trump a discutat, de asemenea, cu apropiații săi despre preferințele acestora între Vance și Rubio, dar a declarat că „nu își va exprima neapărat susținere” față de un candidat.

Cum stau democrații după alegerile intermediare

De cealaltă parte, democrații sunt încurajați de victoria categorică din alegerile legislative. Jon Ossoff a atras atenția prin criticile directe la adresa președintelui și prin câștigarea unui nou mandat de senator în Georgia la o diferență de 18 puncte procentuale, într-un stat câștigat de Trump în 2024 la o diferență de două puncte.

Și Pete Buttigieg, care a fost secretarul Transporturilor în administrația Biden, se numără printre potențiali candidați, bucurându-se, în detrimentul lui Ossoff de o mai mare notorietate la nivel național.

Sondajul Reuters/Ipsos mai arată că alți democrați moderați cunoscuți, precum fosta vicepreședintă Kamala Harris, care a pierdut alegerile din 2024, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, sunt considerați candidați „excelenți” de câte 23% dintre alegătorii democrați, în timp ce reprezentanta progresistă din New York, Alexandria Ocasio Cortez, obține un procent de 15%.