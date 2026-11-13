„Intimidare tăcută”: China desfășoară exerciții militare neanunțate în Pacific

„Este un exercițiu tăcut și, în esență, o formă de intimidare tăcută. E ca și cum un jefuitor ar ascunde o armă în buzunarul hainei, cu țeava îndreptată spre casierul băncii. Acest lucru îl sperie pe casier, determinându-l să predea banii, totul fără a declanșa alarma sau a atrage o intervenție masivă a poliției”, a caracterizat exercițiile Chinei, pentru Reuters, un oficial de securitate din Taiwan.

Amploarea desfășurării navale

Desfășurarea navală a depășit ca amploare exercițiile „Justice Mission 2025” de acum aproape un an și a inclus simulări de atacuri asupra unor forțe armate străine și orașe, inclusiv din Taiwan.

În cadrul mobilizării, au fost desfășurate peste 100 de nave militare și ale pazei de coastă și un submarin chinez a lansat și o rachetă balistică intercontinentală din Marea Galbenă către teritoriul continental al Chinei.

Exercițiile au reunit forțe navale coordonate din comandamentele de est, nord și sud ale Chinei. Oficialul taiwanez a precizat că acest tip de desfășurare ar putea însemna integrarea flotelor regionale într-o singură forță operațională, nu doar pregătirea unei blocade asupra Taiwanului.

Contextul diplomatic al lunii noiembrie

Organizarea are loc înaintea summitului liderilor APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), programat săptămâna viitoare la Shenzhen. În cadrul reuniunii sunt așteptați președintele american Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping, dar și reprezentanți ai Taiwanului.

Joi, președintele Xi Jinping a susținut un discurs major privind Taiwanul, pledând pentru o „reunificare” pașnică.

„Cursul istoriei nu poate fi oprit. Reunificarea completă a patriei trebuie înfăptuită și, cu siguranță, va fi înfăptuită. Susțin reunificarea pașnică și politica o țară, două sisteme”, a declarat liderul de la Beijing.

În ciuda declarațiilor președintelui, presa da stat chineză a relatat că partidul de guvernământ din Taiwan va avea parte de o „socoteală dură” dacă va continua să caute independența bazându-se pe forțe externe.