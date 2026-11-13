Trump, Putin și Xi Jinping, așteptați la același summit în China. Cele cinci mari mize ale întâlnirii liderilor mondiali

Reuniunea va avea loc pe 18 și 19 noiembrie, în Shenzhen, unul dintre cele mai importante centre tehnologice ale Chinei. Participarea celor trei lideri ar putea crea ocazia unor întâlniri diplomatice importante, deși o reuniune comună Trump-Putin-Xi nu a fost confirmată, scrie Reuters. Summitul reunește 21 de economii care generează aproximativ 62% din PIB-ul mondial și aproape jumătate din comerțul internațional.

Ucraina și securitatea Europei

Unul dintre principalele puncte de interes va fi posibilitatea unor discuții între Trump, Putin și Xi privind războiul din Ucraina. Washingtonul și Moscova au motive să abordeze negocierile de pace, însă analiștii consideră că Beijingul nu este la fel de interesat de implicarea directă în acest dosar. O eventuală întâlnire trilaterală ar putea include și controlul armelor nucleare. China manifestă însă reticență față de asemenea negocieri, argumentând că deține un arsenal mult mai mic decât Statele Unite și Rusia.

Today concluded three days of intense diplomacy aimed at ending the horrible war between Russia and Ukraine. Following detailed trilateral negotiations with the Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi, we traveled to Moscow for direct discussions with President Putin, then to Dublin to meet with President Zelenskyy. We concluded the day consulting with National Security Advisors from Ukraine, Germany, Italy, EU, France, Ireland, and Poland. A tremendous amount of work has gone into restarting direct negotiations after many months. We have made meaningful progress in understanding both sides’ concerns, identifying possible solutions, and establishing a path forward. Both sides have now agreed to expand the next round of negotiations to include our European partners. This will allow us to address the broader postwar European security arrangements alongside the territorial issues between Ukraine and Russia. A lasting end to the fighting requires credible security guarantees, deconfliction mechanisms, and reciprocal de-escalation commitments that reduce the risk of future conflict. We agreed with President Zelenskyy to remain in close contact with him and his team, and reaffirmed that no broader European security arrangements will be finalized without addressing Ukraine’s security concerns. We will begin discussing these interconnected issues in parallel, with the understanding that, apart from humanitarian measures, nothing will be finalized until a comprehensive agreement is reached. We are also working toward what would be the largest prisoner exchange of the war, potentially reuniting thousands of people with their families. Many people’s lives have been devastated by this war and we hope both sides will demonstrate the good will and seriousness necessary to complete this important step. We expect to announce the negotiating tracks, schedule, and additional details shortly. President Trump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are encouraged by the progress made. We will undertake whatever hard diplomatic work is necessary to find a breakthrough that ends the fighting and creates the foundation for lasting peace, a sovereign, secure, and prosperous Ukraine, and a more stable Europe. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 13, 2026

Criza din Orientul Mijlociu și prețurile energiei

Conflictul din Orientul Mijlociu reprezintă o altă preocupare pentru economiile participante. Riscurile pentru aprovizionarea cu energie, transporturile comerciale și lanțurile de distribuție ar putea ocupa un loc important în discuții. Creșterea costurilor energetice și a transportului poate alimenta inflația, inclusiv în economiile dependente de importuri.

Rivalitatea economică dintre SUA și China

Relația comercială dintre Washington și Beijing va fi atent urmărită, după ce ambele părți au întâmpinat dificultăți în respectarea angajamentelor asumate prin armistițiul comercial prelungit. Taxele vamale, accesul la pământurile rare și dezvoltarea inteligenței artificiale sunt printre temele probabile. Vânzările americane de armament către Taiwan reprezintă un alt subiect sensibil pentru autoritățile chineze.

Taiwanul și tensiunile din Asia

Relațiile Chinei cu Japonia și Filipine rămân complicate de disputele teritoriale. Tensiunile dintre Beijing și Tokyo au crescut după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat, în noiembrie 2025, că Japonia ar putea interveni militar dacă o acțiune chineză împotriva Taiwanului i-ar amenința securitatea. În paralel, China și Filipine continuă să dispute controlul asupra unor zone din Marea Chinei de Sud.

De ce găzduiește China summitul la Shenzhen

Beijingul a ales orașul Shenzhen pentru a-și prezenta ambițiile tehnologice și economice. Fost centru industrial, orașul găzduiește acum companii precum Huawei, Tencent și producătorul auto BYD. China organizează reuniunea APEC pentru a treia oară, după edițiile de la Shanghai, din 2001, și Beijing, din 2014.

Președintele Xi Jinping va conduce reuniunea liderilor. Sunt așteptați și reprezentanții Canadei, Australiei, Mexicului, Indoneziei și altor economii din regiune. Deciziile APEC se iau prin consens, iar angajamentele asumate sunt voluntare. Summitul nu poate impune acorduri obligatorii, dar oferă liderilor ocazia unor negocieri bilaterale într-un moment de tensiuni economice și geopolitice.