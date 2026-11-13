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Trump, Putin și Xi Jinping, așteptați la același summit în China. Cele cinci mari mize ale întâlnirii liderilor mondiali

Președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping sunt așteptați săptămâna viitoare în China, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu, taxele comerciale și disputa privind Taiwanul se numără printre subiectele care ar putea domina discuțiile.
Trump, Putin și Xi Jinping, așteptați la același summit în China. Cele cinci mari mize ale întâlnirii liderilor mondiali
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
13 nov. 2026, 06:53, Știri externe
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Reuniunea va avea loc pe 18 și 19 noiembrie, în Shenzhen, unul dintre cele mai importante centre tehnologice ale Chinei. Participarea celor trei lideri ar putea crea ocazia unor întâlniri diplomatice importante, deși o reuniune comună Trump-Putin-Xi nu a fost confirmată, scrie Reuters. Summitul reunește 21 de economii care generează aproximativ 62% din PIB-ul mondial și aproape jumătate din comerțul internațional.

Ucraina și securitatea Europei

Unul dintre principalele puncte de interes va fi posibilitatea unor discuții între Trump, Putin și Xi privind războiul din Ucraina. Washingtonul și Moscova au motive să abordeze negocierile de pace, însă analiștii consideră că Beijingul nu este la fel de interesat de implicarea directă în acest dosar. O eventuală întâlnire trilaterală ar putea include și controlul armelor nucleare. China manifestă însă reticență față de asemenea negocieri, argumentând că deține un arsenal mult mai mic decât Statele Unite și Rusia.

Criza din Orientul Mijlociu și prețurile energiei

Conflictul din Orientul Mijlociu reprezintă o altă preocupare pentru economiile participante. Riscurile pentru aprovizionarea cu energie, transporturile comerciale și lanțurile de distribuție ar putea ocupa un loc important în discuții. Creșterea costurilor energetice și a transportului poate alimenta inflația, inclusiv în economiile dependente de importuri.

Rivalitatea economică dintre SUA și China

Relația comercială dintre Washington și Beijing va fi atent urmărită, după ce ambele părți au întâmpinat dificultăți în respectarea angajamentelor asumate prin armistițiul comercial prelungit. Taxele vamale, accesul la pământurile rare și dezvoltarea inteligenței artificiale sunt printre temele probabile. Vânzările americane de armament către Taiwan reprezintă un alt subiect sensibil pentru autoritățile chineze.

Taiwanul și tensiunile din Asia

Relațiile Chinei cu Japonia și Filipine rămân complicate de disputele teritoriale. Tensiunile dintre Beijing și Tokyo au crescut după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat, în noiembrie 2025, că Japonia ar putea interveni militar dacă o acțiune chineză împotriva Taiwanului i-ar amenința securitatea. În paralel, China și Filipine continuă să dispute controlul asupra unor zone din Marea Chinei de Sud.

De ce găzduiește China summitul la Shenzhen

Beijingul a ales orașul Shenzhen pentru a-și prezenta ambițiile tehnologice și economice. Fost centru industrial, orașul găzduiește acum companii precum Huawei, Tencent și producătorul auto BYD. China organizează reuniunea APEC pentru a treia oară, după edițiile de la Shanghai, din 2001, și Beijing, din 2014.

Președintele Xi Jinping va conduce reuniunea liderilor. Sunt așteptați și reprezentanții Canadei, Australiei, Mexicului, Indoneziei și altor economii din regiune. Deciziile APEC se iau prin consens, iar angajamentele asumate sunt voluntare. Summitul nu poate impune acorduri obligatorii, dar oferă liderilor ocazia unor negocieri bilaterale într-un moment de tensiuni economice și geopolitice.

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