Iranienii au atacat o instalație militară americană din Orientul Mijlociu

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) afirmă că a vizat un radar american din Bahrain, ca răspuns pentru un atac aerian asupra unui turn de telecomunicații din sudul țării, potrivit Al Jazeera.

Declarație a venit la câteva ore după ce agenția de presă de stat a Iranului, IRNA, citând surse oficiale, a relatat că orașul-port Sirik, din provincia Hormozgan, a fost lovit joi de „foc inamic”.

Într-un comunicat preluat de agenția de presă semi-oficială Tasnim, IRGC a calificat atacul drept un „avertisment serios” adresat „inamicului agresor”, cerându-i să înceteze provocările aeriene și actele de contrabandă cu petrol în Strâmtoarea Ormuz.

„În cazul în care aceste încălcări și acte de agresiune se vor repeta, Forțele Aerospațiale ale IRGC sunt pe deplin pregătite să intervină fără nicio restricție”, se arată în comunicat.

Agenția de presă Fars, afiliată IRGC, a relatat că Forțele Aerospațiale ale IRGC au „vizat și distrus” instalația radar.

Nu a existat nicio reacție din partea Washingtonului.

Bahrainul găzduiește cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei SUA. Potrivit Reuters, este pentru prima dată, de la începutul lunii septembrie, când Iranul revendică un atac asupra unor obiective militare americane într-o țară din regiunea Golfului.

Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu

Această revendicare survine în contextul în care cabinetul de securitate al Israelului a ordonat armatei să intensifice pregătirile pentru un posibil atac asupra Iranului, potrivit presei israeliene.

Mohsen Rezaei, șeful securității din Iran, a avertizat că, dacă SUA declanșează un nou război, orice bază militară implicată, din Asia de Vest până în Europa, va deveni o țintă legitimă pentru loviturile iraniene.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să reia conflictul armat dacă demersurile diplomatice facilitate de Qatar nu vor duce la un acord.

Pe de altă parte, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat că presiunea economică exercitată asupra Iranului dă rezultate suficient de bune încât reluarea operațiunilor militare de amploare să nu fie necesară.

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri postului Al Jazeera, președintele parlamentului iranian și negociator-șef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Strâmtoarea Ormuz nu va mai reveni niciodată la starea de dinaintea războiului și că „mingea este acum în terenul americanilor”.