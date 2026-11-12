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Gaza: Șase morți și cel puțin 20 de răniți în urma unui atac asupra unui spital din Khan Younis

Șase persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 20 au fost rănite în urma unui atac aerian israelian care a lovit Spitalul Nasser din orașul Khan Younis, situat în sudul Fâșiei Gaza.
Gaza: Șase morți și cel puțin 20 de răniți în urma unui atac asupra unui spital din Khan Younis
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 nov. 2026, 08:41, Știri externe
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Bilanțul atacului asupra complexului medical Nasser a urcat la șase persoane, precizând totodată că peste 20 de oameni au fost răniți, a anunțat purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Gaza, Mahmoud Bassal, notează AFP

Atacul are loc după ce, marți, alte șapte persoane au fost ucise în urma unor lovituri aeriene israeliene în Fâșia Gaza, potrivit Apărării Civile, în timp ce armata israeliană a susținut că a vizat obiective „militare”.  

Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului, intrat în vigoare în octombrie anul trecut, însă de la încheierea armistițiului, aproximativ 1500 de palestinieni și-au pierdut viața în enclavă.  

De asemenea, autoritățile palestiniene estimează că peste 74.000 de persoane au fost ucise în ofensiva israeliană asupra Fâșiei Gaza, lansată după ce luptători conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023. 

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