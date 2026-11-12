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Europa dezvoltă un sistem militar cu sute de agenți AI care pot identifica ținte inamice în câteva secunde

Compania germană Helsing a prezentat Clarity, o platformă de inteligență artificială capabilă să analizeze simultan informații de pe câmpul de luptă, să identifice poziții inamice și să pregătească toate datele necesare unui atac. Sistemul a fost dezvoltat în Europa, iar decizia de folosire a armelor rămâne în mâinile militarilor.
Europa dezvoltă un sistem militar cu sute de agenți AI care pot identifica ținte inamice în câteva secunde
Sursa foto: captură video X/ Helsing
Victor Dan Stephanovici
12 nov. 2026, 08:40, Știri externe
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Noua platformă anunțată, folosește sute de agenți AI specializați care lucrează în paralel. Aceștia pot analiza imagini din satelit, înregistrări ale dronelor, date furnizate de senzori și rapoarte militare, potrivit companiei Helsing. Clarity este concepută să reducă timpul dintre descoperirea unei amenințări și pregătirea unui eventual răspuns militar, o etapă care depinde încă în mare măsură de analiza umană.

Sute de agenți AI analizează câmpul de luptă în același timp

Armata modernă dispune de cantități uriașe de informații, dar prelucrarea lor a devenit o problemă. Dronele, sateliții și sistemele de supraveghere transmit permanent date, pe care personalul militar trebuie să le compare pentru a identifica amenințările reale. Helsing susține că noua platformă poate realiza în câteva secunde analize care presupun corelarea unui volum mare de informații.

Agenții AI urmăresc surse diferite, verifică legăturile dintre acestea și identifică echipamentele sau pozițiile militare ale adversarului. Informațiile relevante sunt apoi prezentate operatorilor umani, împreună cu datele necesare utilizării sistemelor de armament potrivite. Modelele au fost antrenate atât cu date militare reale, cât și cu informații generate artificial și scenarii simulate. Scopul este ca sistemul să poată recunoaște amenințări inclusiv în situații pe care nu le-a întâlnit anterior.

h2>Inteligența artificială identifică țintele, dar oamenii aprobă atacurile

Helsing insistă că platforma nu poate decide singură lansarea unui atac. Pentru ca un obiectiv să fie propus drept țintă, informațiile trebuie confirmate din surse independente, iar gradul de încredere al analizei trebuie să fie ridicat. Un operator verifică dovezile, selectează obiectivul și autorizează transmiterea informațiilor către sistemul de armament. Fiecare decizie este înregistrată, inclusiv identitatea persoanei care a luat-o. Aceste mecanisme de control sunt prezentate de producător ca parte integrantă a platformei. Eficiența lor în condiții reale de luptă nu a fost demonstrată independent în anunțul de lansare.

O alternativă europeană la tehnologia militară americană

Clarity intră pe o piață în care compania americană Palantir are deja o prezență importantă, inclusiv prin platforma Maven, utilizată pentru analiza informațiilor militare. Războiul din Ucraina a arătat cât de mult pot îngreuna deciziile militare volumele mari de date transmise de drone și alte sisteme de supraveghere.

Ucraina utilizează deja platforme precum DELTA pentru colectarea și distribuirea informațiilor operaționale. Noua soluție Helsing urmărește și reducerea dependenței europene de furnizorii externi de tehnologie militară. Clarity funcționează pe infrastructura deținută de client, iar modelele AI și componentele software sunt dezvoltate în Europa. Compania afirmă că datele, operațiunile și controlul sistemului rămân în responsabilitatea forțelor armate care îl utilizează.

Clarity va funcționa cu sistemele militare existente NATO

Platforma este proiectată să funcționeze împreună cu sistemele militare existente, să respecte standardele NATO relevante și să poată comunica cu echipamente provenite de la producători diferiți. „Toate forțele armate au nevoie de o capacitate de informații care să țină pasul cu lupta”, a declarat Gundbert Scherf, cofondator și codirector executiv al Helsing. Compania nu a precizat dacă există deja armate care utilizează Clarity și nici când ar putea intra oficial în serviciu. Bundeswehr, armata Germaniei, și-a anunțat anterior intenția de a începe introducerea unor sisteme bazate pe inteligență artificială în 2027.

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