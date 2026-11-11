Grecia intră în cursa militară spațială. Pregătește 12 sateliți de supraveghere și un sistem propriu de comunicații pentru armată

Noul Comandament pentru Operațiuni Spațiale a fost inaugurat luni, 9 noiembrie, la baza aeriană Dekeleia, în apropiere de Atena, de ministrul Apărării, Nikos Dendias, scrie Greek Reporter. Structura face parte din programul de modernizare militară „Agenda 2030” și va integra informațiile obținute din spațiu în operațiunile armatei, marinei și aviației.

Ce vor putea face cei 12 sateliți militari ai Greciei

Planurile includ dezvoltarea unei rețele de sateliți cu roluri diferite, care să ofere armatei informații despre activitățile desfășurate pe uscat și pe mare. Șase sateliți vor fi destinați observației optice, trei vor colecta informații din semnale electronice, iar alți trei vor utiliza tehnologie radar.

Aceștia din urmă vor putea obține imagini inclusiv noaptea sau atunci când norii împiedică observațiile obișnuite. Combinarea celor trei tehnologii ar urma să permită monitorizarea unor zone de interes militar în condiții meteorologice diferite, fără ca armata să depindă exclusiv de imagini cumpărate de la furnizori externi. Grecia a achiziționat deja 16 sateliți optici cu dublă utilizare, civilă și militară, aflați pe orbita joasă a Pământului. Ministrul Apărării consideră însă că infrastructura existentă nu este suficientă pentru nevoile de securitate ale țării.

Lecția războiului din Ucraina: comunicațiile pot deveni vulnerabile

Nikos Dendias a explicat că decizia Greciei este influențată inclusiv de experiența Ucrainei, unde accesul la comunicațiile prin satelit a devenit esențial pentru operațiunile militare. Ministrul a invocat perturbările produse atunci când forțele ucrainene au pierdut accesul la anumite capacități spațiale.

„Lecțiile învățate arată deja că spațiul este un domeniu crucial pentru desfășurarea operațiunilor militare”, a declarat Dendias. El a avertizat că armata Greciei nu își poate permite să depindă de deciziile unor furnizori privați din străinătate în timpul unei crize.

Greek Defense Minister Nikos Dendias: Our homeland’s communications in a period of crisis relying on a private company, on a satellite owned by a private company of another country, with the beneficial owner a third country, is not an acceptable solution for the 21st century. Which minister can expect to wait 24 hours for a photograph of our wider area to be bought from a foreign provider? — Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

Ministrul a oferit și un exemplu concret: în prezent, obținerea unei imagini prin satelit dintr-o regiune de interes poate presupune achiziționarea acesteia de la o companie externă și așteptarea livrării. Pentru armată, o întârziere de 24 de ore poate face ca informația să nu mai fie utilă.

Un satelit militar propriu pentru comunicații securizate

Pe lângă sistemele de supraveghere, Grecia intenționează să achiziționeze un satelit militar geostaționar, destinat comunicațiilor. Proiectul național MILSATCOM urmărește dezvoltarea unei infrastructuri care să includă satelitul, stațiile de la sol și rețeaua de comunicații, toate aflate sub control operațional grecesc.

Atena dispune deja de o stație terestră asociată programului militar european HELIOS-II, la Tanagra, și de o instalație pentru comunicații prin satelit la Atalanti. Grecia participă și la programele europene GOVSATCOM și IRIS², destinate dezvoltării comunicațiilor guvernamentale securizate. Noul comandament va reuni informațiile obținute din aceste sisteme și le va integra în structurile militare de comandă, supraveghere și identificare a țintelor.

Grecia vrea să își dezvolte și industria spațială

Planurile includ și o componentă industrială. Compania Hellenic Aerospace Industry dispune de o instalație pentru asamblarea, integrarea și testarea echipamentelor spațiale, care ar putea sprijini dezvoltarea proiectelor naționale. „Este absolut necesar ca informațiile obținute prin satelit să aparțină Greciei”, a declarat ministrul Apărării. Dendias a avertizat că lipsa unui sistem independent de comunicații ar putea crea probleme majore pentru țară într-o situație de criză. Autoritățile nu au anunțat un calendar complet de lansare sau costul total al proiectelor.