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Experiment unic. Cercetătorii vor să deschidă un „portal” sub Munții Alpi către mantaua Pământului

Cercetători din mai multe țări vor să deschidă un „portal” sub Munții Alpi către mantaua Pământului. Este un experiment unic care ar putea îndeplini visul geologilor: explorarea celui de al doilea strat major al interiorului planetei, situat între scoarța terestră și nucleul extern.
Experiment unic. Cercetătorii vor să deschidă un „portal” sub Munții Alpi către mantaua Pământului
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
11 nov. 2026, 06:19, Știri externe
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Peste 100 de cercetătorii participă la Proiectul internațional Dive.

Ei sunt optimiști deoarece o zonă din Alpii italieni le-ar putea oferi o oportunitate fără precedent: accesul la roci din mantaua Pământului printr-o forare de aproximativ doi kilometri.

Operațiunile sunt planificate pentru următorii ani. În mod obișnuit, mantaua terestră se găsește la o adâncime considerabilă.

Scoarța continentală are o grosime medie de aproximativ 35 de kilometri, iar cele mai adânci foraje științifice realizate pe uscat nu au reușit să ajungă nici măcar aproape de această limită. Continuarea pe Mediafax Italia.

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