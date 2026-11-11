Autobuzele școlare cu IA aplică amenzi șoferilor care nu opresc la indicatorul Stop

Autobuzele școlare din SUA sunt echipate cu mici camere video cu inteligență artificială, menite să surprindă șoferii care ignoră indicatoare de „STOP” rabatabile, activate atunci când copiii urcă sau coboară din vehicul, potrivit Futurism. Teoretic, această practică face drumurile ceva mai puțin periculoase pentru pietoni.

Compania care dezvoltă sistemul numit BusPatrol, a echipat deja aproximativ 35.000 de autobuze cu camerele sale, în 24 de state. Atunci când un șofer este surprins încalcând legea, datele sunt transmise unui operator uman. Acesta întocmește un dosar cu dovezi pentru poliție, urmând ca, ulterior, amenda să fie trimisă prin poștă.

Sistemul pentru autobuze a fost preluat și de alte companii

Sistemul pare să fie de succes. O altă companie, AngelTrax, a anunțat recent un parteneriat cu Teton Stage Lines, o firmă de transport cu autobuze din statul Idaho. Statistica arată că 98% dintre șoferii surprinși încălcând regula nu mai repetă fapta după ce primesc o amendă.

O altă companie din acest sector, Verra Mobility, a comunicat în luna august, că prin folosirea sistemului numărul amenzilor scade cu 70% pe parcursul unui an școlar.

Eficiența sistemului rămâne de dovedit

Totuși, afirmațiile aparțin companiilor, iar eficiența reală a acestor camere ca factor de descurajare rămâne discutabilă. De exemplu, în comitatul Montgomery, statul Maryland, sistemul BusPatrol a generat 375.000 de amenzi, însumând 92 de milioane de dolari, potrivit unei investigații realizate de Type Investigations și Bloomberg.

Cu toate acestea, conform datelor oficiale ale comitatului, nu există dovezi care să ateste o scădere a numărului de coliziuni în apropierea autobuzelor școlare oprite. Între timp, în perioada 2019–2024, BusPatrol a încasat aproximativ 40 de milioane de dolari din amenzile colectate, în timp ce comitatul a păstrat doar 18,5 milioane de dolari.