Accident grav de autocar în Franța. Două persoane au murit și alte 16 au fost rănite. Una dintre victime este minoră / Procurorii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă

UPDATE: Anchetă pentru ucidere din culpă și vătămare corporală agravată

Parchetul din Bourg-en-Bresse a deschis o anchetă pentru „ucidere din culpă în urma unui accident rutier și vătămare corporală agravată”, în urma accidentului de autocar. Cercetările au fost încredințate Secției de cercetări a Jandarmeriei din Lyon, scrie BFMTV.

Șoferul autocarului, care este internat în spital, nu a putut fi audiat până în prezent, potrivit comunicatului procurorilor.

Ancheta se desfășoară în regim de flagrant și urmărește stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

UPDATE

Bilanțul accidentului de autocar din Franța a ajuns la cel puțin două persoane decedate, potrivit celui mai recent comunicat al Prefecturii Ain. Parchetul din Bourg-en-Bresse a precizat că victimele sunt un minor și un tânăr adult, după ce primele informații anunțau moartea a doi minori.

Alte trei persoane au fost preluate de echipele medicale în stare gravă, iar 13 au suferit răni ușoare, potrivit celui mai recent bilanț comunicat de procurori.

În autocar se aflau 43 de persoane, dintre care 15 minori. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Știrea inițială

Accidentul s-a produs în zona localității Lent, din departamentul Ain, la sud de orașul Bourg-en-Bresse, potrivit presei franceze. Primele informații arată că autobuzul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț.

Există informații diferite cu privire la tipul vehiculului implicat. Ministrul francez al Educației, Edouard Geffray, a declarat că este vorba despre un autobuz școlar, în timp ce prefectul zonei a precizat că accidentul a implicat un autobuz de transport interurban.

Prefectura departamentului Ain a anunțat că sunt mai multe victime, însă nu a oferit încă detalii despre starea acestora.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că se deplasează la locul accidentului. Autoritățile locale au mobilizat echipele de intervenție pentru gestionarea situației și acordarea ajutorului persoanelor afectate.

Circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de stabilire.