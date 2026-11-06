Bursele europene, afectate de prăbușirea acțiunilor din SUA. Pierderi masive și în Asia

În primele ore de tranzacționare, indicele european Stoxx Europe 600 a scăzut cu 1,2%, indicele german DAX a pierdut 1,6%, iar CAC 40 din Franța și FTSE 100 din Londra au înregistrat scăderi de câte 1,4%, potrivit Euronews.

Scăderile au început joi pe Wall Street, unde acțiunile marilor companii tehnologice, în special ale producătorilor de cipuri, au înregistrat pierderi puternice.

Companiile incluse în indicele american S&P 500 au pierdut peste 3.000 de miliarde de dolari din valoarea lor bursieră.

Ulterior, valul de vânzări s-a extins în Asia, unde indicele MSCI AC Asia a pierdut peste 4%.

De ce sunt îngrijorați investitorii

Una dintre principalele temeri ale investitorilor este legată de rezultatele alegerilor americane din această săptămână, în urma cărora democrații au obținut victorii importante.

Mai mulți candidați democrați au promis să limiteze sau chiar să oprească construirea unor noi centre de date, proiecte în care marile companii tehnologice investesc sute de miliarde de dolari.

Aceste centre sunt esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și necesită cantități mari de cipuri și energie electrică.

Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 5,5%, S&P 500 a pierdut 4,4%, iar Dow Jones Industrial Average a coborât cu 3,4%.

Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe democrați pentru scăderile de pe Wall Street.

Scăderi puternice și pe bursele asiatice

Pierderile de pe Wall Street s-au extins vineri pe piețele asiatice.

În Japonia, indicele Nikkei 225 a închis ședința cu o scădere de 6%. În Coreea de Sud, indicele Kospi a închis tot cu o scădere de 6%.

Acțiunile producătorului de cipuri SK Hynix au pierdut 10,4%, iar cele ale Samsung Electronics au scăzut cu 6,4%.

Scăderi mai mici au fost înregistrate și pe bursele din Hong Kong și Shanghai.