Prima pagină » Știri externe » „Nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi înșivă”. Trump, reacție furioasă la adresa democraților și a electoratului după prăbuşirea pieţei bursiere

„Nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi înșivă”. Trump, reacție furioasă la adresa democraților și a electoratului după prăbuşirea pieţei bursiere

Președintele american Donald Trump a avut o reacție furibundă vineri pe rețelele sociale, după prăbuşirea istorică a pieţei bursiere. „Bursa s-a prăbuşit astăzi pentru că «Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi. E atât de trist să văd asta, nu aveţi pe cine să daţi vina decât pe voi înşivă!”, a scris Trump pe Truth Social.
„Nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi înșivă”. Trump, reacție furioasă la adresa democraților și a electoratului după prăbuşirea pieţei bursiere
Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 nov. 2026, 12:03, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american Donald Trump a dat vina pe democrați și apoi pe electorat pentru prăbușirea pieței bursiere, în timp ce continuă să refuze să-și asume responsabilitatea înfrângerea suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului care au avut loc pe 3 noiembrie.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a susținut că democrații sunt vinovați pentru prăbușirea pieței bursiere.

„Bursa a suferit una dintre cele mai proaste zile din istorie ca urmare a rezultatelor alegerilor. Ce priveliște tristă! (…) Nu uitați, nu au fost republicanii, ci «Tâmpocrații», se arată în mesajul publicat de Trump.

Ulterior, într-o nouă postare, președintele american a dat vina și pe alegători.

„Bursa s-a prăbuşit astăzi pentru că «Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi. E atât de trist să văd asta, nu aveţi pe cine să daţi vina decât pe voi înşivă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Prăbușire pe Wall Street: Giganții tehnologici pierd 3.200 de miliarde de dolari

Reacția lui Trump vine la scurt timp după ce joi s-a înregistrat una dintre cele mai severe prăbușiri ale pieței bursiere din ultimii ani.

Companiile din sectorul tehnologic au pierdut aproximativ 3.200 de miliarde de dolari din valoarea bursieră. Investitorii se tem că victoria democraților în alegerile pentru Congresul american ar putea aduce restricții asupra industriei inteligenței artificiale, sectorul care a alimentat creșterea spectaculoasă a burselor în ultimii ani.

Potrivit The Independent, Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 5,52%, în timp ce S&P 500 a înregistrat o scădere de 4,36%, iar Dow Jones a pierdut 1.833,06 puncte, ca reacție la rezultatele electorale din această săptămână.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
Cunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Prosport
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
Libertatea
Cancerul oral asociat HPV poate afecta și bărbații tineri. Semnele din gură care nu trebuie ignorate
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor