„Nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi înșivă”. Trump, reacție furioasă la adresa democraților și a electoratului după prăbuşirea pieţei bursiere

Președintele american Donald Trump a dat vina pe democrați și apoi pe electorat pentru prăbușirea pieței bursiere, în timp ce continuă să refuze să-și asume responsabilitatea înfrângerea suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului care au avut loc pe 3 noiembrie.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a susținut că democrații sunt vinovați pentru prăbușirea pieței bursiere.

„Bursa a suferit una dintre cele mai proaste zile din istorie ca urmare a rezultatelor alegerilor. Ce priveliște tristă! (…) Nu uitați, nu au fost republicanii, ci «Tâmpocrații», se arată în mesajul publicat de Trump.

Ulterior, într-o nouă postare, președintele american a dat vina și pe alegători.

„Bursa s-a prăbuşit astăzi pentru că «Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi. E atât de trist să văd asta, nu aveţi pe cine să daţi vina decât pe voi înşivă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Prăbușire pe Wall Street: Giganții tehnologici pierd 3.200 de miliarde de dolari

Reacția lui Trump vine la scurt timp după ce joi s-a înregistrat una dintre cele mai severe prăbușiri ale pieței bursiere din ultimii ani.

Companiile din sectorul tehnologic au pierdut aproximativ 3.200 de miliarde de dolari din valoarea bursieră. Investitorii se tem că victoria democraților în alegerile pentru Congresul american ar putea aduce restricții asupra industriei inteligenței artificiale, sectorul care a alimentat creșterea spectaculoasă a burselor în ultimii ani.

Potrivit The Independent, Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 5,52%, în timp ce S&P 500 a înregistrat o scădere de 4,36%, iar Dow Jones a pierdut 1.833,06 puncte, ca reacție la rezultatele electorale din această săptămână.