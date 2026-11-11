S-a născut oarbă, dar a ajuns să piloteze avioane. Povestea incredibilă a femeii care a acumulat peste 200 de ore de zbor

Lucia Sabrina Papa este prima elevă-pilot nevăzătoare din Italia și deja a acumulat peste 200 de ore de experiență la manșa unor aeronave.

Ea s-a născut oarbă din cauza unei probleme medicale, dar asta nu a oprit-o să-și atingă visul.

Inițial a lucrat în domeniul IT și apoi s-a înscris la o școală de pilotaj pentru persoane cu dizabilități.

În această săptămână, femeia a mai bifat o realizare. A ajuns pentru prima dată într-un turn de control al traficului aerian de la aeroportul din Roma.

Ea a vrut să descopere de aproape activitatea controlorilor de trafic aerian, tehnologiile folosite și procedurile care asigură siguranța zborurilor. Continuarea pe Mediafax Italia.