Bărbații unei nații cheltuiesc 1,2 miliarde de euro pe an pentru viața sexuală. Culmea, jumătate dintre ei evită controalele medicale

Bărbații unui popor european european cheltuiesc 1,2 miliarde de euro pe an pentru viața sexuală. Conform statisticilor oficiale, este vorba despre italieni. În mod paradoxal, jumătate dintre evită controalele medicale, mai arată statisticile.