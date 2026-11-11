Bărbații unei nații cheltuiesc 1,2 miliarde de euro pe an pentru viața sexuală. Culmea, jumătate dintre ei evită controalele medicale

Bărbații din Italia cheltuiesc anual aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru medicamente împotriva disfuncției erectile, suplimente și prezervative.
O mare parte din sumă este cheltuită pentru conținut erotic online. Pentru abonamente și servicii pay-per-view italienii alocă între 390 și 460 de milioane de euro.
În ciuda cheltuielilor uriașe, italienii nu merg foarte des la medic.
Prevenția rămâne pe ultimul loc, deoarece jumătate dintre italieni evită controalele medicale. Continuarea pe Mediafax Italia.