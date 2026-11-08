Micile cheltuieli care-ți golesc contul / De ce cheltuială nu reușești să te lași?

Sticla de apă de care-ți place ție, că aia de la corporație nu e bună, masa de prânz la cantină la corporație, o ieșire spontană la terasă după job, o comandă de ceva de mâncare pentru seară, un dulce că ți-a căzut glicemia cu zgomot.

Nu pare mult și face parte dintr-un ritual zilnic care chiar îți place. Simți că aparții, nu-i așa?

Sunt cheltuieli necesare, care nu par să conteze, însă, mai ales pe inflația asta, contul tău capătă „aaariiipi” mai ușor mai repede.

Contabilități meschine. Cafeaua

Nu-ți iei un telefon nou în fiecare zi, nu pleci în fiecare weekend și, în general, achizițiile costisitoare le faci rar.

Dar zilnic îți iei cafea, zilnic – o gustare, o băutură rece, o oprire rapidă la magazin înainte să intri în casă.

În cafenelele din București un espresso poate să coste 10 – 11 lei, un cappuccino sau un latte – 15 – 19 lei, o matcha – 20 de lei. Mai adaugă o apă, un croissant, bacșișul și e doar începutul zilei.

Nu sunt mult 15 lei, dar, cumpărată în fiecare zi lucrătoare, înseamnă aproximativ 300 de lei într-o lună.

Sandvișul

Neînsemnată pare și cheltuiala pe sandvișul ăla amărât și plictisitor de la automat, produsele de patiserie, batoanele proteice, ciocolata de la ora 4, biscuiții, chipsurile, răcoritoarele – cele mai la îndemână soluții atunci când n-ai timp sau chef să-ți pregătești pachetul de acasă.

Să zicem că prețul mediu al unui sandviș este de 30 de lei. Înmulțit cu 22 de zile lucrătoare, înseamnă 660 de lei.

Restaurantul

Asta dacă nu te duci la restaurant, unde o simplă salată Caesar și o apă costă, să zicem un preț mediu, 50 de lei + o apă la 0,75 – aprox. 20 de lei. Mai lasă-i și chelnerului ceva și pa!

De luni până vineri, un prânz mediu în oraș ajunge să coste 100 de lei cel puțin.

Tragem linie și adunăm

Trei zile la restaurant și două două zile la automat înseamnă 300 + 60 + apa de aprox. 60 (alea trei zile de la restaurant) + 10 lei (două zile ți-ai luat de la magazin, că ești persoană responsabilă) înseamnă 430 pe săptămână doar potol și apă la job.

430 înmulțit cu patru săptămâni înseamnă 1.720 de lei doar ca să te ții în viață la job.

Dacă mai ai și vicii, un pachet de țigări costă 33,50 de lei. 33,50 ori 30 de zile înseamnă 1.005 lei.

Ieșirile la terasă

Astea sunt de două feluri: spontane și programate.

Spontanelor n-ai ce să le faci. În fond și la urma urmei, nu muncești degeaba, tre’ să te mai și relaxezi.

O limonadă se transformă în două, după o bere vine și a doua, după un cocktail vine și al cincilea, după care vi se face foame – rețeta unui dezastru financiar adorabil și îngrozitor în același timp.

O simplă ieșire după serviciu, o seară spontană de vineri, o aniversare sâmbătă își au toate farmecul lor, dar contul tău stă pe perfuzii.

Comenzile de mâncare și cumpărăturile impulsive

Altă distracție: comenzile de mâncare.

O zi aglomerată, o seară în care n-ai chef de gătit sau vrei, pur și simplu, să încerci ceva nou.

Pe lângă prețul în sine al preparatului, apar taxe de livrare, de serviciu, bacșișul intrinsec.

Cel puțin 100 de lei repetați de, să zicem, 20 de ori, înseamnă 2.000.

Adaugă la asta abonamentele uitate pe la serviciile online (Netflixul, AI-ul, google-ul youtube-ul, etc…), o publicație sau mai multe care-ți retrag lunar bani din cont, deși le deschizi din ani în Paști.

Mai pune o piesă de teatru, un concert la Ateneu, o carte, că ești om, nu șoricar!

Toate astea par minore, însă, cumulate, ajung să te coste o cârcă de bani.

De ce ne greu să renunțăm la ele?

Pentru că fac parte dintr-un parcurs zilnic personal, pentru că ne aduce puțin roz într-o viață de gri, pentru că te scot dintr-o monotonie țipătoare, pentru că sunt recompensele unei zile agitate la job, pentru că e modul tău de a te extrage unei realități destul de apăsătoare.

Socializare humanum est

Ritualul ăsta costă, dar e-al tău.

În plus, el reprezintă poarta către o socializare mai ușoară, el relaxează apropierea de oameni, mai ales pentru cineva cu anxietate socială.

Fără astfel de momente, ne-am îmbrăca direct în cămașa de forță.

Cu toate astea, condițiile economice din țară (și nu doar din a noatră) ar trebui să te facă să te gândești de două ori înainte de cumpărătura aia impulsivă.

Gesturi simple

Un sandviș cinstit făcut acasă, cu ce-ți place ție, butelcuța cu apă umplută pe parcursul zilei, checul făcut duminică seara care te ține până miercuri, puțină organizare și cumpărături inteligente și sănătoase care să-ți permită să-ți faci casolete cu mâncare pentru toată săptămâna înseamnă cel puțin 3 – 4.000 de lei economisiți.

În plus, ai control asupra ingredientelor, știi ce mănânci și nu aduci în organismul și-n spiritul tău energia unui om, poate supărat, poate frustrat, poate obosit, care, prin simplul fapt că-ți mânuiește mâncarea, te atinge și pe tine.

Tu la ce cheltuială nu reușești să renunți?