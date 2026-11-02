Bicarbonatul și mașina de spălat. Cum își spală italienii hainele și ce greșeală poate compromite efectul

Trucul italienilor funcționează doar dacă știi ce face bicarbonatul și cât pui, pentru că folosit la întâmplare poate duce la probleme.

Bicarbonatul nu parfumează hainele, ci atenuează mirosurile. Funcționează pe transpirație, pe mirosul de mucegai al hainelor uitate prea mult în coș și pe prosoapele care miros a umezeală.

Ei au o regulă de bază, folosesc doar o anumită cantitate de bicarbonat și cunosc locul exact în care se adaugă ingredientul.

Aflați secretele lor, dar și despre amestecarea bicarbonatului cu oțet pe Mediafax Italia.