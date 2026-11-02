Ce mâncau și beau oamenii acum 4.000 de ani? Noi descoperiri scot la lumină detalii despre viața în Mesopotamia

Situl datează, în principal, din epoca lui Hammurabi, aproximativ din perioada 2000–1600 î.Hr.

În capitala irakiană, Bagdad, au fost descoperite urme ale vieții de zi cu zi de acum 4.000 de ani. La Tell Muhammad – un sit istoric ce datează din epoca regelui babilonian Hammurabi – arheologii au găsit noi indicii despre viața cotidiană din Mesopotamia antică, conform Euronews.

Săpăturile recente au scos la lumină fortificații antice și două porți, alături de o zonă despre care se crede că era folosită pentru producerea pâinii și, posibil, a berii.

„Acest sezon a fost incredibil. Am descoperit o zonă destinată producerii pâinii și, probabil, a berii; pe sit a fost găsită o tăbliță care menționează o persoană ce primea orz pentru a prepara bere – mai exact berea kurun, un sortiment foarte important în Mesopotamia”, a explicat Nicola Laneri, profesor de arheologie la Universitatea din Catania.

„Lucrăm acum la traducerea acestei tăblițe”.

Descoperirile fac parte dintr-un proiect de săpături început în 2022. Un nou parc arheologic le permite acum vizitatorilor să exploreze situl, în timp ce parteneri locali și internaționali colaborează pentru a conserva patrimoniul cultural al Bagdadului și pentru a încuraja turismul.

Orașul lui Hammurabi

Hammurabi a domnit în Babilon aproximativ între 1792 și 1750 î.Hr. Legătura sitului cu el este cunoscută de mult. La mijlocul secolului al XIX-lea, aici au fost găsite capete de buzdugan cu inscripția „palatul lui Hammurabi”, potrivit 964media.com.

Misiunea italiană lucrează la Tell Muhammad din 2022. În primul an, echipa lui Laneri a descoperit un zid de apărare gros de aproximativ șase metri și o poartă monumentală, pe care arheologul le-a legat de domnia lui Hammurabi.

Situl a fost transformat într-un parc arheologic deschis vizitatorilor. Proiectul urmărește să protejeze locul de extinderea orașului și să restaureze construcțiile păstrate. Partenerii irakieni și străini colaborează pentru a conserva patrimoniul Bagdadului și a atrage turiști.

Obiectele descoperite vor ajunge la Muzeul Irakului, unde vor fi expuse publicului, potrivit autorităților irakiene pentru patrimoniu.