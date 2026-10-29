Dulapul unei femei din Pompei, găsit după aproape 2.000 de ani: farduri, bijuterii și 38 de monede

O pensetă, o spatulă pentru amestecat culorile fardurilor, o sticluță de parfum din sticlă și un vas pentru arderea esențelor care umpleau casa de miros plăcut. Sunt câteva dintre lucrurile găsite în dulapul unei femei din Pompei, anunță Parcul Arheologic Pompei, citat de Euronews.

Dulapul a fost descoperit în casa lui Cornelius Maximus, în zona centrală a orașului. Fațada clădirii fusese scoasă la lumină încă din 1912, dar abia acum arheologii au cercetat o parte dintre camerele din spatele ei.

Ce era în dulap

Pe lângă obiectele de machiaj, arheologii au găsit o lampă din bronz, vase din bronz, sticlă și ceramică și o carafă elegantă, decorată cu solzi de pin. Tot acolo erau niște greutăți din plumb, probabil folosite la o activitate comercială, păstrate într-o cutie de lemn din care au rămas doar urme.

Cel mai special obiect e un colier cu cel puțin 24 de amulete mici, din faianță, os, pastă de sticlă și cristal de stâncă. Ele înfățișează zei, mâini și picioare, conuri de pin și ciorchini de struguri. Asemenea coliere, numite crepundia, se dădeau copiilor ca să-i protejeze, dar și ca să fie auziți când se mișcau. Adulții le păstrau uneori toată viața, ca amintire din copilărie. În cazul de față, colierul era ținut într-un săculeț de pânză, în dulap.

Comoara uitată

În dulap mai erau 38 de monede de bronz, puse într-un coșuleț împletit din fibre vegetale. Arheologii cred că monedele arată că proprietarii nu au mai avut timp să-și ia lucrurile de valoare.

Nu se știe dacă au reușit să fugă. Dacă ar fi scăpat, probabil n-ar fi mai săpat după lucruri prin ruine, așa cum au făcut alții, după cum arată săpăturile recente.

„Nu putem reconstitui cu certitudine identitatea persoanei care a locuit în casă, dar aceste fragmente ne apropie de viața ei de zi cu zi”, spune directorul Parcului Arheologic, Gabriel Zuchtriegel.

Nu e prima descoperire de acest fel. În 2019, tot la Pompei, într-o cutie de lemn din Casa Grădinii, arheologii au găsit oglinzi, bucăți de colier și amulete. Directorul de atunci le-a numit obiecte din „lumea feminină” a orașului antic.

Șoarecii din casă

Picturile fine de pe pereții camerei arată că familia trăia destul de bine. Casa se afla lângă una dintre străzile principale ale orașului. În momentul erupției, însă, în casă se făceau lucrări.

Arheologii au găsit și scheletele a cel puțin doi șoareci de pădure tineri, într-o amforă de la mansardă. Este o specie care trăiește în natură și în grădini, dar intră des în poduri și cămări după mâncare.