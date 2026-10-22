Expoziție fără precedent la Palatul Buckingham. Cea mai faimoasă coroană a Reginei Elisabeta a II-a, printre alte 300 de bijuterii spectaculoase

Această expoziție este prima de acest fel care explorează bijuterii, diamante și coroane.

Multe dintre sutele de bijuterii vor fi expuse pentru prima dată, notează Mirror.

Unele piese expuse se numără printre cele purtate de Regele Henric al VIII-lea și Regina Victoria.

Bijuterii din s ecolul al XVI-lea

Numită „Bijuterii regale: de la încoronări la amintiri”, expoziția fără precedent va prezenta piese care datează din secolul al XVI-lea, curatorii declarând că va explora poveștile umane din spatele bijuteriilor despre „dragoste și pierdere, putere și politică, familie și credință”.

Una dintre cele mai faimoase piese expuse în Galeria Regelui va fi celebra Diademă de Diamant. Aceasta a fost realizată pentru extravaganta încoronare a lui George al IV-lea și imortalizată ulterior în monede, bancnote și timbre cu imaginea Elisabetei a II-a.

Vizitatorii vor vedea, de asemenea, Coroana Mică de Diamant a Reginei Victoria.

Butonii de manșetă despre care se spune că au fost purtați de Carol I pe eșafod la execuția sa din 1649 și înmânați susținătorilor săi loiali vor fi expuși publicului pentru prima dată, potrivit sursei citate.

În centrul acestei expoziții se va afla o colecție de bijuterii asociate cu fiecare regină și consoartă, de la regina Charlotte la Elisabeta a II-a, urmărind schimbarea modei, de la splendoarea georgiană și sentimentalismul victorian, până la stilurile Art Deco elegante și modelele îndrăznețe de la mijlocul secolului.

Unele bijuterii vor fi expuse pentru prima dată

Printre obiectele expuse se vor număra, pentru prima dată, setul de bijuterii din granat al reginei Charlotte, recent asociat cu soția lui George al III-lea prin cercetări recente, precum și brățara din aur cu șarpe articulat a reginei Alexandra, încrustată cu diamante și o perlă neagră.

De asemenea, un pandantiv Fabergé cu acvamarină și diamante, dăruit Elisabetei a II-a de bunica sa, regina Maria, se va număra printre piese, alături de strălucitorul colier Greville cu smaralde și diamante, parte a celebrei moșteniri a Damei Margaret Greville către Regina Mamă și purtat de Elisabeta a II-a.

Printre momentele importante se numără primul inel al Victoriei – o floare încrustată cu cinci smaralde care formează petalele în jurul unui singur rubin – pe care l-a purtat în copilărie și broșa cu diamant și safire pe care Albert i-a dăruit-o Victoriei în ajunul nunții lor, mai arată sursa citată.

Va exista, de asemenea, o brățară cu pietricele adunate de Victoria și Albert în prima lor călătorie singuri împreună, o broșă cu ciulin care încorporează primul dinte de lapte al fiicei lor celei mari, Prințesa Victoria și inelul de doliu al Victoriei, care prezintă fotografia lui Albert și cifrele lor împletite, după ce acesta a murit la vârsta de 42 de ani, în 1861.

Expoziția se va deschide la Galeria Regelui din Palatul Buckingham, pe 25 iunie 2027 și va dura nouă luni.