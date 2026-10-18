„Am regretat imediat”. Legenda F1 a Marii Britanii dezvăluie că a încălcat eticheta regală la prânz cu Regina Elisabeta a II-a

Pentru diversele sale contribuții la F1, Christian Horner a fost onorat de Familia Regală.

În 2013, i s-a acordat titlul de OBE (Ofițer al Prea Excelentului Ordin al Imperiului Britanic) în cadrul Premiilor de Aniversare ale Reginei și a fost promovat la titlul de CBE (Comandantul Prea Excelentului Ordin al Imperiului Britanic) în Lista de Onoruri de Anul Nou 2024.

Însă, o altă interacțiune cu familia regală, un prânz cu Regina Elisabeta a II-a, nu a decurs la fel de bine, notează Mirror.

Horner povestește despre o invitație la prânz, pe care a primit-o de la regretata Regină și de la Prințul Philip.

„N-am luat niciodată zahăr în băuturi. Dar când mi l-a oferit cea mai faimoasă femeie din lume, nu am putut spune nu. Apoi, când mi l-a scăpat în cană, am făcut ceva ce încă mă face să fiu jenat. I-am făcut cu ochiul. Fie că a observat sau nu, habar n-am, dar a fost împotriva oricărei etichete și am regretat imediat”, a spus acesta.

„Nu aveam nicio idee despre ce era vorba la eveniment sau ce se aștepta de la mine. Scena era diferită de orice trăisem până atunci. Într-o cameră mică stăteau alți șapte invitați, toți din medii sociale diferite”, a descris acesta prânzul regal.

Despre regretata Regină Elisabeta a II-a, Horner a spus că era „mult mai mică în viața reală”.

„Am întâlnit familia regală în numeroase ocazii, inclusiv când am fost decorat cu OBE în 2013 și cu CBE în 2024. Vizitarea Palatului Buckingham a fost o experiență suprarealistă”, a mai adăugat legenda F1.