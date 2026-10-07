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Nelson Mondialu susține că mai multe bijuterii din aur în valoare de 100.000 de euro i-au fost furate. Luna trecută, le-a expus într-un video încărcat pe TikTok

Nelson Mondialu spune că mai multe bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, au dispărut din locuința acestuia din Ciurila, județul Cluj. El și-a expus bijuteriile într-un video încărcat pe TikTok luna trecută.
Nelson Mondialu susține că mai multe bijuterii din aur în valoare de 100.000 de euro i-au fost furate. Luna trecută, le-a expus într-un video încărcat pe TikTok
Sursa foto: Captură video Facebook / Nelson Mondialu' Fenomen﻿
Ioana Târziu
07 oct. 2026, 10:21, Social
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Potrivit presei locale, incidentul a fost confirmat de IPJ Cluj.

Autoritățile au transmis că marți, în jurul orei 14:20, Poliția Municipiului Turda – Secția 9 Poliție Rurală a fost sesizată printr-un apel la 112 de un bărbat de 63 de ani.

Acesta a reclamat că persoane necunoscute i-ar fi furat mai multe bijuterii din aur din locuința sa din Ciurila.

Polițiștii au precizat că, în perioada 25-26 septembrie, bărbatul realizase un material video pe care îl publicase pe o platformă de socializare. În cadrul filmulețului, și-a expus mai multe dintre bunurile care ulterior ar fi fost furate.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 100.000 de euro. În cauză se fac cercetări pentru furt calificat.

Nelson Mondialu a povestit pe rețelele de socializare cum și-a dat seama că a fost jefuit. Elspune că în dimineața zilei de 26 septembrie a rămas fără curent și a ieșit din casă pentru a verifica panoul electric. Acesta susține că hoții au profitat de acest moment.

Mai mult, a precizat că nu și-a dat seama imediat că îi lipsesc bijuteriile. Doar după două zile a realizat că a fost jefuit.

El crede că hoții l-ar fi urmărit pe internet și că ar fi aflat astfel unde își ține obiectele de valoare. De asemenea, spune că își arăta frecvent bijuteriile în timpul live-urilor și le lăsa pe masă după ce își dădea jos lanțurile și ceasurile.

Acesta mai susține că hoții ar fi întrerupt intenționat alimentarea cu energie electrică, astfel încât camerele de supraveghere să nu mai funcționeze.

La fața locului au ajuns polițiștii și criminaliștii, care au făcut cercetări și au ridicat urme și amprente.

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