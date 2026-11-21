Ce înseamnă exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Constituția României garantează dreptul de proprietate și prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Pentru marile proiecte de infrastructură de interes național, județean sau local, procedura este stabilită în principal de Legea nr. 255/2010, completată de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Pe scurt, statul nu poate lua un teren fără să plătească pentru el. Proprietarul nu poate însă bloca exproprierea dacă utilitatea publică a fost declarată legal. Discuția reală se poartă, de cele mai multe ori, în jurul sumei.

Cum se desfășoară procedura

În linii mari, procedura are câteva etape:

Declararea utilității publice și aprobarea amplasamentului. Prin hotărâre a Guvernului sau a autorității locale se aprobă coridorul lucrării, lista imobilelor afectate, numele proprietarilor și sumele individuale estimate pentru despăgubire.

Prin hotărâre a Guvernului sau a autorității locale se aprobă coridorul lucrării, lista imobilelor afectate, numele proprietarilor și sumele individuale estimate pentru despăgubire. Consemnarea sumelor. Despăgubirile sunt depuse într-un cont, la dispoziția proprietarilor, înainte de transferul dreptului de proprietate.

Despăgubirile sunt depuse într-un cont, la dispoziția proprietarilor, înainte de transferul dreptului de proprietate. Notificarea proprietarilor. Lista se afișează la sediul primăriei, iar proprietarii sunt notificați.

Lista se afișează la sediul primăriei, iar proprietarii sunt notificați. Transferul dreptului de proprietate către stat sau către unitatea administrativ-teritorială, după care pot începe lucrările.

către stat sau către unitatea administrativ-teritorială, după care pot începe lucrările. Stabilirea despăgubirii și plata. Proprietarii depun actele care le dovedesc dreptul, iar o comisie verifică documentele și emite hotărârea privind cuantumul despăgubirii.

Un detaliu important: dreptul de proprietate se poate transfera înainte ca proprietarul să fi încasat banii. De aceea, actele trebuie pregătite din timp.

Cum se calculează despăgubirea

Legea prevede că despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului. Valoarea se stabilește pe baza prețurilor cu care se vând, în mod obișnuit, imobile de același fel în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

În practică, diferențele apar la detalii: o construcție nedeclarată sau neintabulată, culturi și plantații, un acces la drum care se pierde, o fântână, garduri, anexe. Toate pot conta în evaluare, dar doar dacă sunt documentate. Fotografiile datate, schițele cadastrale și actele de proprietate complete fac diferența între o sumă calculată din birou și una care reflectă situația reală din teren.

Problema cea mai frecventă: actele incomplete

În județul Iași, ca în toată Moldova, o parte importantă din terenurile agricole au fost reconstituite după 1991, iar multe moșteniri nu au fost niciodată dezbătute. Pentru proprietar, asta înseamnă că banii pot rămâne consemnați luni sau ani, până când dovedește că el este titularul dreptului.

Situațiile care blochează cel mai des plata sunt:

moștenirea nedezbătută, cu terenul încă pe numele unui părinte sau bunic decedat;

lipsa intabulării în cartea funciară sau diferențe între suprafața din acte și cea măsurată;

coproprietatea cu rude care nu se înțeleg între ele;

terenuri vândute „pe chitanță”, fără act autentic.

Fiecare dintre ele are o soluție juridică, dar fiecare cere timp. Cine primește notificarea și abia atunci începe să caute actele pierde, de regulă, luni întregi.

Ce se întâmplă cu restul terenului

Exproprierea nu afectează întotdeauna întreaga parcelă. Uneori rămâne o fâșie îngustă, fără acces la drum sau imposibil de lucrat. Legea permite, în anumite condiții, ca proprietarul să ceară exproprierea întregului teren atunci când partea rămasă nu mai poate fi folosită potrivit destinației sale. Cererea trebuie argumentată și dovedită, nu este acordată automat.

Contestarea sumei în instanță

Proprietarul nemulțumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanței. Termenul este cel general de prescripție și începe să curgă de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a despăgubirii. În proces se administrează, de regulă, o expertiză de evaluare, iar instanța poate stabili o sumă diferită de cea propusă inițial.

Contestația privește suma, nu exproprierea în sine. Lucrările pot continua în paralel cu procesul.

Greșeli care costă

Ignorarea notificării , în speranța că proiectul „nu se va face”.

, în speranța că proiectul „nu se va face”. Semnarea documentelor fără verificarea suprafeței și a elementelor trecute în fișa imobilului.

și a elementelor trecute în fișa imobilului. Amânarea dezbaterii succesiunii până după începerea lucrărilor.

până după începerea lucrărilor. Lipsa probelor despre construcții, culturi sau accesul la teren, înainte ca utilajele să intre pe proprietate.

Unde se cer lămuriri

Listele imobilelor afectate și sumele estimate sunt publice și pot fi consultate la primăriile din comunele traversate de lucrări și în actele normative publicate în Monitorul Oficial. Pentru situațiile cu acte incomplete, moșteniri nedezbătute sau sume considerate prea mici, proprietarii apelează de regulă la un cabinet de avocatură Iași care lucrează cu proceduri de expropriere. Un avocat cu experiență în astfel de dosare poate verifica actele și poate estima dacă suma propusă reflectă valoarea reală a terenului.

Pentru proprietari, regula de bază rămâne aceeași: o expropriere nu poate fi oprită, dar suma primită depinde în mare măsură de cât de repede și de complet sunt pregătite actele.