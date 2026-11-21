Constituția României garantează dreptul de proprietate și prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Pentru marile proiecte de infrastructură de interes național, județean sau local, procedura este stabilită în principal de Legea nr. 255/2010, completată de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
Pe scurt, statul nu poate lua un teren fără să plătească pentru el. Proprietarul nu poate însă bloca exproprierea dacă utilitatea publică a fost declarată legal. Discuția reală se poartă, de cele mai multe ori, în jurul sumei.
În linii mari, procedura are câteva etape:
Un detaliu important: dreptul de proprietate se poate transfera înainte ca proprietarul să fi încasat banii. De aceea, actele trebuie pregătite din timp.
Legea prevede că despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului. Valoarea se stabilește pe baza prețurilor cu care se vând, în mod obișnuit, imobile de același fel în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
În practică, diferențele apar la detalii: o construcție nedeclarată sau neintabulată, culturi și plantații, un acces la drum care se pierde, o fântână, garduri, anexe. Toate pot conta în evaluare, dar doar dacă sunt documentate. Fotografiile datate, schițele cadastrale și actele de proprietate complete fac diferența între o sumă calculată din birou și una care reflectă situația reală din teren.
În județul Iași, ca în toată Moldova, o parte importantă din terenurile agricole au fost reconstituite după 1991, iar multe moșteniri nu au fost niciodată dezbătute. Pentru proprietar, asta înseamnă că banii pot rămâne consemnați luni sau ani, până când dovedește că el este titularul dreptului.
Situațiile care blochează cel mai des plata sunt:
Fiecare dintre ele are o soluție juridică, dar fiecare cere timp. Cine primește notificarea și abia atunci începe să caute actele pierde, de regulă, luni întregi.
Exproprierea nu afectează întotdeauna întreaga parcelă. Uneori rămâne o fâșie îngustă, fără acces la drum sau imposibil de lucrat. Legea permite, în anumite condiții, ca proprietarul să ceară exproprierea întregului teren atunci când partea rămasă nu mai poate fi folosită potrivit destinației sale. Cererea trebuie argumentată și dovedită, nu este acordată automat.
Proprietarul nemulțumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanței. Termenul este cel general de prescripție și începe să curgă de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a despăgubirii. În proces se administrează, de regulă, o expertiză de evaluare, iar instanța poate stabili o sumă diferită de cea propusă inițial.
Contestația privește suma, nu exproprierea în sine. Lucrările pot continua în paralel cu procesul.
Listele imobilelor afectate și sumele estimate sunt publice și pot fi consultate la primăriile din comunele traversate de lucrări și în actele normative publicate în Monitorul Oficial. Pentru situațiile cu acte incomplete, moșteniri nedezbătute sau sume considerate prea mici, proprietarii apelează de regulă la un cabinet de avocatură Iași care lucrează cu proceduri de expropriere. Un avocat cu experiență în astfel de dosare poate verifica actele și poate estima dacă suma propusă reflectă valoarea reală a terenului.
Pentru proprietari, regula de bază rămâne aceeași: o expropriere nu poate fi oprită, dar suma primită depinde în mare măsură de cât de repede și de complet sunt pregătite actele.