Primul instrument, Portalul privind căile de atac pentru consumatori, oferă îndrumări pentru identificarea modalităților de soluționare a litigiilor cu comercianții și de obținere a despăgubirilor.

Prin intermediul unei funcții interactive, utilizatorii pot afla ce opțiuni au la dispoziție, inclusiv mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, acțiuni de reprezentare sau sprijinul oferit de Centrele Europene ale Consumatorilor.

Al doilea instrument lansat de Comisia Europeană permite monitorizarea și compararea evoluției prețurilor pentru peste 400 de tipuri de produse și servicii. Datele acoperă perioada anterioară pandemiei de COVID-19 și până în prezent.

Informațiile sunt destinate atât publicului larg, cât și factorilor de decizie și cercetătorilor, oferind o imagine asupra evoluției costurilor bunurilor și serviciilor de consum.

Cele două instrumente au fost prezentate înaintea Summitului UE al consumatorilor din 2026, organizat la Dublin, unde sunt așteptați peste 300 de participanți, reprezentanți ai organizațiilor de consumatori, companiilor și autorităților naționale.