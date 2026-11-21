Schimbările climatice sunt tot mai vizibile și în România. Potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie, anul 2025 a fost al patrulea cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice din România, începând cu 1901. În ianuarie 2025, temperatura medie a depășit cu 3,9°C media perioadei de referință 1991-2020. Pentru proprietarii de animale, aceste schimbări nu înseamnă doar plimbări mai plăcute în lunile de iarnă. Ele pot influența și perioadele în care anumite specii de paraziți rămân active.

Căpușele nu dispar neapărat odată cu prima brumă

Există încă ideea că odată cu venirea lunii noiembrie câinii nu mai au nevoie de protecție împotriva căpușelor. În realitate, activitatea acestor paraziți depinde de temperatură, umiditate și de specia căreia îi aparțin.

Unele căpușe pot deveni active chiar și în zilele însorite de iarnă, când temperaturile de la nivelul solului permit acest lucru.

Riscul este relevant în special pentru câinii care se plimbă în parcuri, pe terenuri cu vegetație, la marginea pădurilor sau în zonele rurale. Un câine care locuiește într-un apartament din București, Cluj-Napoca sau Brașov poate fi expus în timpul plimbărilor zilnice, chiar dacă nu ajunge niciodată într-o pădure.

De aceea, verificarea blănii după plimbare rămâne utilă inclusiv în sezonul rece.

Puricii pot reprezenta o problemă pe tot parcursul anului

În cazul puricilor, situația este chiar mai clară. Locuințele încălzite oferă condiții favorabile dezvoltării lor, indiferent de vremea de afară.

Ouăle, larvele și pupele pot fi prezente în covoare, în culcușul animalului sau în alte spații din locuință. Astfel, un câine care a avut purici în octombrie poate continua să se confrunte cu infestarea și în decembrie, dacă nu au fost luate măsurile necesare.

European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP), organizație europeană specializată în parazitologia animalelor de companie, consideră infestarea cu purici un risc prezent pe tot parcursul anului.

Mai mult, eliminarea unei infestări deja instalate poate necesita cel puțin trei luni, deoarece tratamentul animalului trebuie însoțit și de măsuri de igienizare a mediului.

Dar deparazitarea internă? Se schimbă ceva iarna?

Spre deosebire de căpușe, paraziții intestinali nu sunt condiționați în aceeași măsură de temperaturile exterioare.

Câinii se pot infecta prin contactul cu medii contaminate, prin ingerarea unor gazde intermediare sau prin consumul anumitor alimente crude. Prin urmare, sosirea iernii nu justifică automat întreruperea deparazitării interne. Frecvența recomandată depinde însă de mai mulți factori: vârsta animalului, alimentație, accesul în exterior, contactul cu alte animale și riscul de expunere. Un câine care trăiește într-o gospodărie și are acces la rozătoare sau la resturi de origine animală poate avea un profil de risc diferit de cel al unui câine care locuiește la bloc. Medicul veterinar poate recomanda un program de deparazitare sau examinări coproparazitologice periodice, în funcție de situația fiecărui animal.

Cum alegi produsele antiparazitare potrivite în sezonul rece?

Pe piață există mai multe tipuri de produse: pipete spot-on, zgărzi antiparazitare, comprimate masticabile și tratamente destinate deparazitării interne. Alegerea nu ar trebui făcută exclusiv în funcție de preț. Contează greutatea câinelui, vârsta, starea de sănătate, paraziții împotriva cărora produsul este eficient și durata de protecție specificată de producător. De asemenea, nu toate produsele pentru deparazitarea externă acționează și împotriva paraziților intestinali. Unele tratamente au acțiune combinată, în timp ce altele vizează categorii specifice de paraziți.

Proprietarii care doresc să compare variantele disponibile pot consulta gama de antiparazitare interne și externe pentru câini din magazinele online, unde sunt disponibile produse precum zgărzi, pipete și comprimate pentru diferite categorii de greutate. Înaintea administrării, este importantă respectarea prospectului și a recomandărilor medicului veterinar.

Când este necesară deparazitarea pe timpul iernii?

Nu există o regulă universală valabilă pentru toți câinii. În cazul animalelor expuse constant la purici sau căpușe, medicul veterinar poate recomanda continuarea protecției externe pe tot parcursul anului. Pentru câinii cu expunere redusă, strategia poate fi adaptată riscului individual. În plus, prezența puricilor, descoperirea unei căpușe sau suspiciunea de paraziți intestinali justifică o evaluare indiferent de anotimp.

Concluzia este simplă: deparazitarea nu mai trebuie privită ca o activitate exclusiv de primăvară și vară. În condițiile unor ierni cu perioade neobișnuit de calde, protecția câinilor trebuie stabilită în funcție de mediul în care trăiesc, stilul lor de viață și riscurile la care sunt expuși, nu doar de luna din calendar.