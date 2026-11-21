Turistul american a avut o vacanță de 10 zile în Italia. Concluzia sa a fost că Italia este atât de aglomerată din cauza turiștilor, încât unii dintre cei care o vizitează se simt vinovați pentru prezența lor.

El și-a relatat experiența trăită în timpul vacanței și s-a declarat surprins de numărul mare de vizitatori întâlniți nu doar în marile orașe, ci și în localitățile mai mici.

Postarea sa a stârnit o mare dezbatere pe o rețea de socializare.

De la povestea lui s-a ajuns la discuții despre turismul în masă, despre măsurile pe care le pot lua autoritățile și despre efectele pe care străinii le produc asupra zonelor vizitate. Continuarea pe Mediafax Italia.