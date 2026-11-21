Incidentul s-a produs în 2024. Atunci, femeia însoțită de copiii săi a plecat în vacanță pe litoralul Mării Adriatice.

Acasă a rămas mama bolnavă, în vârstă de 84 de ani. Bătrâna era imobilizată la pat și depindea complet de ajutorul fiicei pentru activitățile de zi cu zi.

Femeia a murit la câteva zile după ce a fost abandonată de fiica sa.

Inițial, anchetatorii au fost puși pe o pistă falsă legată de o presupusă îngrijitoare care nu și-a făcut treaba. Ulterior, ei au aflat că de vină era chiar fiica victimei.

Procesul s-a derulat la Roma și, la final, judecătorul a stabilit o pedeapsă de 21 de ani de închisoare.

În urma recursului, pedeapsa a fost micșorată cu trei ani. Continuarea pe Mediafax Italia.