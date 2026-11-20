Primarul Zohran Mamdani a anunțat vineri calendarul pentru închiderea complexului penitenciar Rikers Island, precizând că procesul va fi finalizat până în 2032, notează Reuters.

Planul prevede înlocuirea actualei închisori cu patru centre de detenție amplasate în diferite cartiere ale New Yorkului.

„Ceea ce va face ca această etapă să fie diferită este angajamentul nostru de a o duce la bun sfârșit, de a trasa o nouă direcție în materie de siguranță publică, una durabilă, și de a ne respecta promisiunile, într-un context în care, în trecut, atât de multe au fost încălcate”, a spus Mamdani.

Primul centru de detenție va fi deschis în centrul cartierului Brooklyn în 2029. Celelalte trei unități ar urma să fie inaugurate în următorii trei ani.

Noile centre vor fi construite în apropierea mijloacelor de transport în comun, a instanțelor de judecată și a comunităților rezidențiale, astfel încât deținuții să poată avea un acces mai facil la familie și la asistență juridică.

În prezent, complexul Rikers Island găzduiește aproximativ 6.600 de deținuți. Planul primarului prevede reducerea numărului de prizonieri la 5.500 de persoane până la deschiderea centrului din Brooklyn și la 4.100 până în 2032.

Rikers Island este criticat de mult timp din cauza violențelor și a condițiilor care pun în pericol atât deținuții, cât și personalul penitenciar.

Anul trecut, un judecător federal a transferat controlul asupra închisorii de la autoritățile municipale către un administrator independent însărcinat cu remedierea problemelor.