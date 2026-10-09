Un agent ICE a împușcat un bărbat la New York. Primarul orașului îi cere lui Trump să oprească operațiunile

Incidentul s-a produs în cartierul Marble Hill din New York, în contextul unei intervenții a agenților Immigration and Customs Enforcement (ICE), instituția federală responsabilă, între altele, de aplicarea legislației privind imigrația, relatează AA.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a declarat că informațiile preliminare indică faptul că agenții l-au înconjurat pe bărbat, care se afla alături de copil, după care au fost trase mai multe focuri de armă.

Copilul nu ar fi suferit răni fizice, potrivit informațiilor disponibile imediat după incident.

Mamdani a calificat situația drept extrem de gravă și a anunțat că intenționează să discute cu președintele Donald Trump pentru a-i solicita oprirea acțiunilor ICE în oraș.

Primarul a acuzat agenția federală că provoacă teamă în comunitățile locale, într-un moment în care politica administrației Trump în domeniul imigrației continuă să genereze controverse și proteste în Statele Unite.

Ce susțin autoritățile federale

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), instituția care coordonează ICE, a prezentat o versiune diferită asupra contextului intervenției. Potrivit autorităților federale, agenții desfășurau o operațiune țintită în Bronx pentru reținerea unui bărbat originar din Republica Dominicană.

DHS susține că persoana vizată avea condamnări penale anterioare. În cursul intervenției, un agent ICE și-a folosit arma, iar bărbatul a fost rănit.

Autoritățile afirmă că agenții i-au acordat imediat primul ajutor, iar acesta a fost ulterior transportat la un spital din New York. Bărbatul era în viață după incident. Împușcăturile s-ar fi produs în jurul orei locale 16:00.

Departamentul pentru Securitate Internă a mai afirmat că bărbatul ar fi avut legături cu o grupare infracțională, însă nu i-a făcut publică identitatea și nu a prezentat dovezi care să susțină această acuzație.

Operațiunile ICE, sub presiune

Incidentul intervine pe fondul controverselor privind metodele folosite de agenții federali în operațiunile împotriva imigranților. Autoritățile americane au fost criticate anterior în cazuri în care forța letală a fost folosită în timpul unor asemenea intervenții.

Administrația Trump a susținut în repetate rânduri că agenții federali s-au confruntat cu situații în care vehicule au fost folosite ca arme împotriva lor. Circumstanțele exacte ale incidentului de joi și motivul concret pentru care agentul ICE a deschis focul urmează să fie clarificate.