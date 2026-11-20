Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au reluat luna aceasta, la Abu Dhabi, negocierile cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei, după o pauză de opt luni cauzată de războiul din Iran.

Partidul Republican al lui Trump a pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, în urma alegerilor intermediare desfășurate luna aceasta, iar democrații sunt așteptați să ofere un sprijin mai mare Kievului și să intensifice presiunile asupra Moscovei.

Presiuni americane pentru încheierea rapidă a unui acord de pace

Președintele american s-a întâlnit săptămâna aceasta cu Vladimir Putin în China, declarând ulterior că omologul său rus a transmis clar că Moscova este „pregătită pentru pace”. Kushner și Witkoff au avut, de asemenea, o serie de întâlniri cu oficiali ruși, ucraineni și europeni la Moscova, Dublin și Berlin, în ultimele zile, în cadrul cărora au transmis acest sentiment de urgență, potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile, citate de FT.

„Americanii exercită presiuni puternice și există o anumită îngrijorare că ar fi nevoie de concesii foarte mari din partea Ucrainei pentru a ajunge măcar aproape de un acord”, a declarat un oficial european după o întâlnire cu Kushner și Witkoff.

„Americanii se grăbesc, Putin nu se grăbește”, a declarat un alt oficial.

Acest calendar a amplificat îngrijorările de la Kiev că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi forțat să accepte un acord în condițiile impuse de Moscova înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului, a declarat un înalt oficial ucrainean.

„Trump îl place pe Putin și vrea să încheie totul până în ianuarie”, a declarat înaltul oficial, precizând că Rusia „ar putea obține condiții mai favorabile” dacă acordul ar fi încheiat înainte de ianuarie.

Deși Trump își păstrează atribuțiile extinse în ceea ce privește desfășurarea negocierilor de pace, democrații din Congres vor să își folosească prerogativele legislative pentru a consolida sprijinul acordat Ucrainei și pentru a impune sancțiuni suplimentare Moscovei.

Moscova insistă asupra concesiilor teritoriale

Deși Statele Unite nu au cerut Ucrainei să facă anumite concesii Rusiei, Putin a cerut joi, după summitul său cu Trump și președintele chinez Xi Jinping de la Shenzhen, ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte „compromisuri” și „realități”.

Acestea includ o cerere mai veche ca Kievul să cedeze teritorii Moscovei în regiunea Donbas, crucială pentru linia frontului, precum și interzicerea unei viitoare aderări a Ucrainei la NATO și impunerea unor limite asupra forțelor sale armate.

Rusia a insistat, de asemenea, asupra unor schimbări ample ale arhitecturii de securitate europene de după Războiul Rece, în baza cărora NATO ar urma să își reducă prezența militară și desfășurarea de armament pe flancul estic.

Kievul consideră că Administrația Trump încearcă să îi slăbească poziția în negocieri

Oficialii ucraineni au interpretat restricțiile recente privind viteza de transmisie impuse sistemului Starshield, versiunea militară a sistemului de comunicații prin satelit Starlink al lui Elon Musk, dezvoltat de SpaceX, precum și întârzierile din ultimele luni în livrarea rachetelor Patriot, ca parte a unui efort al SUA de a slăbi poziția Kievului și de a intensifica presiunile asupra acestuia pentru a face concesii Rusiei.

Un oficial ucrainean a descris acțiunile administrației Trump drept „o alegere clară” de a ajuta Rusia să obțină condiții favorabile în negocierile de pace.

Țările europene, care doresc mai întâi o încetare a focului, înainte de a lua în considerare discuții privind cadrul mai amplu de securitate al Europei, au solicitat un rol oficial în negocieri, iar Rusia a afirmat că orice acord final ar necesita contribuția acestora. Însă Putin nu s-a angajat încă să extindă negocierile și a declarat că Rusia va lua o decizie doar după ce oficialii europeni se vor întâlni cu omologii lor la Moscova.

Oficialii americani încearcă să soluționeze în paralel disputele teritoriale și problemele mai ample privind securitatea europeană, considerând că ambele sunt esențiale pentru încheierea războiului.