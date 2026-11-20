Sediul Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) din Washington D.C. se confruntă cu o infestare cu ploșnițe, care a determinat trimiterea a peste 1.000 de angajați să lucreze de acasă, în timp ce birourile sunt dezinfectate, notează The Independent.

Angajații au fost avertizați să nu vină la serviciu. Au fost efectuate tratamente împotriva dăunătorilor în clădirea de pe strada 500 C, potrivit The Washington Post și CNN. Infestarea a fost identificată la mai multe etaje ale sediului agenției.

„Această închidere este necesară pentru efectuarea unui tratament complet împotriva dăunătorilor în întreaga clădire, pentru a rezolva o problemă activă și a asigura un spațiu de lucru sigur și sănătos pentru tot personalul”, se arată într-un mesaj intern transmis angajaților.

Aceștia vor fi informați când situația va fi „rezolvată cu succes”.

O săptămână dificilă pentru Departamentul pentru Securitate Internă

Infestarea vine după o săptămână tensionată pentru Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), instituția care coordonează FEMA. Pe 13 noiembrie, după oprirea temporară a traficului aerian la nivel național, agenția a fost mobilizată pentru a coordona distribuirea medicamentelor și a altor provizii către pasagerii blocați în aeroporturi.

Misiunea s-a încheiat după 24 de ore, iar unii angajați au criticat modul în care au fost folosite resursele agenției.

„A fost o risipă uriașă de timp și resurse”, a declarat un oficial FEMA pentru CNN.

Un alt angajat a reclamat că personalul a fost scos din activitățile sale obișnuite pentru o misiune care nu a avut rezultate semnificative și în timpul căreia ar fi putut fi expus ploșnițelor.

Nu este primul caz de infestare cu ploșnițe într-o instituție federală americană. În iunie, angajații Departamentului Agriculturii au fost trimiși acasă după ce sediile instituției s-au confruntat în mod repetat cu aceeași problemă.