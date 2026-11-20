Acuzațiile din timpul filmărilor

Femeia susține că a fost agresată sexual de cei doi artiști în timpul filmărilor unei scene din pelicula „Thalasso”, lansată în 2019, relatează televiziunea BFM care citează o investigație realizată de Mediapart.

Potrivit mărturiei reclamantei, numită „Alexandra” (nume schimbat), aceasta avea 32 de ani la momentul faptelor, în decembrie 2018, când a fost contactată de un director de casting pentru a interpreta rolul unei prostituate într-o secvență din filmul Thalasso (lansat în 2019).

Agresiune sub camera de filmat

Scena presupunea ca ea să danseze topless într-o cameră de hotel, în prezența lui Gérard Depardieu, a lui Michel Houellebecq și a unei alte femei.

Femeia susține că cei doi bărbați erau deja în stare de ebrietate când regizorul a început filmarea. În loc să danseze, reclamanta susține că a fost condusă de Michel Houellebecq într-un dormitor, unde a fost întinsă pe pat și agresată de ambii bărbați. Femeia susține că a fost penetrată digital de Gérard Depardieu, în timp ce Michel Houellebecq o ținea imobilizată.

Femeia afirmă că a informat imediat echipa de producție după incidente. După mai multe zile de discuții, scena ar fi fost eliminată din film. Potrivit Mediapart, reclamantei i-ar fi fost propuse contracte antedatate, care menționau un salariu brut de 45.000 de euro și un rol nou.

Contextul juridic

Deși evenimentele datează din 2018, femeia a decis să depună plângere în 2025, în perioada procesului în care Gérard Depardieu era judecat în dosarul „Obloane Verzi”.

În noua cauză, actorul este acuzat de viol în grup, iar Michel Houellebecq este vizat pentru complicitate la viol, dar și pentru agresiune sexuală.

Luni, Gérard Depardieu și-a retras apelul în dosarul „Obloane Verzi” devenind astfel condamnat definitiv la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresarea sexuală a două femei.