Criticul David D’Arcy evidențiază modul în care cineastul reinterpretează un roman clasic francez, transformându-l într-o satiră contemporană despre migrația forței de muncă, diferențele sociale și experiența românilor care lucrează în Europa Occidentală.

Radu Jude reinterpretează un roman celebru al literaturii franceze

Într-un articol publicat joi de The Arts Fuse, criticul american David D’Arcy analizează mai multe filme prezentate la Festivalul de Film de la New York, printre care și cea mai recentă reinterpretare cinematografică a romanului „Jurnalul unei cameriste”, scris de Octave Mirbeau și publicat în 1900.

Autorul remarcă faptul că producția lui Radu Jude a beneficiat de o vizibilitate relativ redusă în cadrul festivalului, posibil și din cauza absenței regizorului de la eveniment.

Filmul se înscrie într-o tradiție cinematografică importantă, romanul lui Mirbeau fiind adaptat anterior de cineaști precum Jean Renoir, Luis Buñuel și Benoît Jacquot.

În versiunea regizorului român, povestea este mutată într-un context contemporan, iar criticile sociale sunt construite în jurul experienței unei femei din România care lucrează în Franța.

Publicația americană evidențiază umorul provocator și perspectiva satirică prin care Jude abordează relațiile dintre clasele sociale, migrația și ipocrizia mediilor privilegiate.

Povestea unei românce care muncește ilegal în Franța

Personajul central al filmului este Gianina, interpretată de Ana Dumitrașcu, o femeie din România care ajunge să lucreze ca menajeră pentru o familie înstărită din Bordeaux.

Părăsită de soțul său, plecat la rândul lui în Occident, Gianina își lasă fiica în grija bunicii și încearcă să câștige bani în Franța.

Femeia lucrează fără forme legale și are grijă de copilul răsfățat al angajatorilor, fiind nevoită să suporte și discuțiile acestora despre problemele politice din Europa de Est.

Situația devine tot mai complicată în apropierea Crăciunului, când fiica Gianinei îi cere să se întoarcă acasă.

Angajatorii francezi insistă însă ca românca să rămână pentru a o îngriji pe mama familiei, imobilizată la pat în urma unui accident.

În paralel, în România se conturează o criză familială, iar protagonista trebuie să gestioneze tensiunea dintre obligațiile față de cei rămași acasă și dependența economică de locul de muncă din Franța.

Contrastul dintre Moldova și Bordeaux, în centrul filmului

Potrivit analizei publicate în presa americană, Radu Jude construiește un contrast puternic între regiunea Moldovei, afectată de sărăcie și depopulare, și orașul francez Bordeaux, asociat cu prosperitatea și privilegiile sociale.

Secvențele filmate în România prezintă comunități rurale din care numeroși locuitori au plecat în căutarea unor oportunități economice.

În Franța, regizorul urmărește viața familiilor înstărite, dar și existența persoanelor fără adăpost, adesea ignorate de cei din jur.

Criticul american observă că Jude folosește aceste imagini pentru a pune în evidență diferențele dintre clasele sociale și contradicțiile unei societăți care depinde de munca imigranților, fără a le recunoaște întotdeauna vulnerabilitățile.

Satiră despre exploatare și ipocrizie socială

Filmul include și o poveste secundară în care Gianina participă la o producție teatrală independentă inspirată de același roman al lui Octave Mirbeau.

Spectacolul își propune să obțină autenticitate prin distribuirea unor imigranți fără experiență actoricească.

Însă organizatorii, prezentați ca fiind preocupați de propriul prestigiu cultural, ajung să provoace probleme unuia dintre participanții care nu deține documente legale de ședere, după ce îl expun public prin promovarea spectacolului.

Analiza subliniază că filmul depășește povestea individuală a protagonistei și abordează fenomenul mai amplu al migrației femeilor din Europa de Est, inclusiv al mamelor care își lasă copiii acasă pentru a lucra în gospodăriile familiilor occidentale.

Și filmul „Traffic”, al Teodorei Ana Mihai, menționat în presa americană

În același articol, The Arts Fuse face referire și la filmul „Traffic”, regizat de Teodora Ana Mihai, după un scenariu semnat de Cristian Mungiu.

Producția urmărește povestea unor muncitori români din Țările de Jos care, confruntați cu datorii și dificultăți economice, ajung să fure tablouri dintr-un muzeu.

Povestea este inspirată de jaful comis în 2012 la muzeul Kunsthal din Rotterdam.

Criticul american amintește și documentarul „Waiting for August”, realizat de Teodora Ana Mihai în 2014, care prezintă viața unei adolescente din România nevoite să aibă grijă de cei șase frați mai mici în timp ce mama lor muncește în străinătate.

Potrivit publicației, „Traffic” a fost prezentat la New York în cadrul evenimentului Making Waves, dedicat cinematografiei românești.