Este vorba despre celebra pictură „Omul cu tichie albastră”, realizată de Jan van Eyck, care va fi expusă la expoziția „Van Eyck: The Portraits”.

„Omul cu tichie albastră”, Jan van Eyck, colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, va fi expusă în cadrul expoziției „Van Eyck: The Portraits”, alături de alte nouă portrete și un desen atribuit artistului. Este pentru prima dată când aceste lucrări sunt reunite într-o singură expoziție”, a transmis Ministerul Culturii pe Facebook.

Tabloul a fost pictat în jurul anilor 1428-1430 și face parte din colecția baronului Samuel von Brukenthal, care l-a achiziționat la Viena înainte de anul 1790.

Raluca Teodorescu, managera Muzeului Brukenthal, a evidențiat importanța expunerii lucrării la Londra , subliniind moștenirea artistică europeană comună care consolidează poziția României pe harta culturală internațională.

„Muzeul Național Brukenthal face parte dintr-un grup restrâns de muzee internaționale care păstrează în colecțiile lor o operă semnată de Jan van Eyck. Prezența „Portretului de bărbat cu tichie albastră” la Sibiu reflectă viziunea baronului Samuel von Brukenthal și confirmă valoarea europeană a patrimoniului muzeului. Această operă ne conectează la o moștenire artistică europeană comună și consolidează locul României pe harta marilor colecții de artă ale lumii”, a transmis Raluca Teodorescu.