„După șase ani și jumătate în care am avut onoarea de a conduce Teatrul Bulandra, am hotărât că a venit momentul să închei acest capitol al vieții mele profesionale și să las loc unui nou început. Nu este o decizie ușoară. Au fost ani intenși, adesea dificili, cu provocări și responsabilități, dar și cu multe bucurii, împliniri și momente care m-au făcut să simt cât de norocos sunt să fac parte din această familie”, a transmis Vlad Zamfirescu, într-o postare pe Facebook.

„Cred că am adus pe scenă spectacole bune”

Actorul a vorbit despre realizările din perioada în care s-a aflat la conducerea instituției, dar a recunoscut și că nu toate obiectivele au fost îndeplinite.

„Privesc în urmă cu emoție la tot ceea ce am reușit să construim împreună. Cred că am adus pe scenă spectacole bune, necesare, importante, care s-au bucurat de săli pline, de aplauze și de aprecierea publicului. Am crescut împreună, am depășit obstacole și am reușit să ducem teatrul nostru mai departe, cu grijă pentru ceea ce reprezintă și cu încredere în ceea ce poate deveni. Nu toate ne-au ieșit așa cum ne-am dorit, iar pentru ceea ce putea fi făcut mai bine, responsabilitatea este a mea. Dar cred că putem privi cu bucurie la acești ani și la tot ceea ce am reușit împreună”, a scris acesta.

Vlad Zamfirescu le-a mulțumit colegilor de la Teatrul Bulandra

În mesajul său, Vlad Zamfirescu le-a mulțumit actorilor care l-au propus și l-au susținut pentru funcția de conducere, în urmă cu șase ani și jumătate, dar și angajaților din echipele tehnică și administrativă.

„Le mulțumesc din suflet colegilor actori care, în urmă cu șase ani și jumătate, au avut încredere în mine, m-au propus și m-au susținut pentru această funcție. Am încercat, în fiecare zi, să fiu la înălțimea încrederii pe care mi-au acordat-o. Vă port aceeași prețuire și dragoste ca întotdeauna. Mulțumesc, deopotrivă, colegilor din echipa tehnică și administrativă, pentru dăruirea, profesionalismul și implicarea lor. Nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil fără voi. Fiecare reușită a teatrului este, înainte de toate, reușita oamenilor săi”, a subliniat actorul.

Vlad Zamfirescu își va continua activitatea pe scenă

Acesta a precizat că plecarea de la conducerea Teatrului Bulandra nu înseamnă și încheierea activității sale artistice.

„Închei această etapă cu recunoștință pentru tot ceea ce am trăit și am construit împreună și cu liniștea că am dăruit Teatrului Bulandra tot ce am avut mai bun. Dar povestea nu se încheie aici. Rămân acolo unde începe totul în meseria noastră: pe scenă. Vă mulțumesc pentru acești ani! Vă îmbrățișez cu drag!”, a încheiat Vlad Zamfirescu.

Vlad Zamfirescu, în vârstă de 52 de ani, este actor și regizor de teatru și film. S-a născut la 1 martie 1974, la Târgu Mureș, și a absolvit Academia de Teatru și Film din București în 1997. Din 1998, este actor al Teatrului Bulandra, iar în 2020 a preluat conducerea instituției. A jucat în numeroase spectacole și filme.