Războiul, din nou realitate la granițele Europei. Luca Niculescu: „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO”. Mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

Prim-ministrul Luca Niculescu a transmis miercuri, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, un mesaj în care subliniază că securitatea României nu este garantată doar de apartenența la NATO, ci depinde și de contribuția țării la apărarea comună.

„Foarte important: securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO, ci și de ceea ce facem noi, de contribuția noastră la securitatea comună”, a declarat premierul.

Războiul de la granițele Europei și securitatea României

Luca Niculescu a atras atenția asupra situației de securitate din Europa și a subliniat importanța unei armate puternice, a alianțelor și a pregătirii militarilor români.

„Trăim din nou vremuri în care războiul este o realitate la granițele Europei, iar securitatea și pacea sunt puse la încercare. Veteranii noștri știu cel mai bine ce înseamnă viața în nesiguranță și cât de mult valorează pacea. Am speranța că înțelegem mai bine fiecare dintre noi cât de important este să avem o armată puternică, aliați de încredere și, mai ales, oameni pregătiți să apere România”, a declarat prim-ministrul.

Premierul a amintit contribuția militarilor români la misiunile internaționale desfășurate în ultimele decenii, inclusiv în Afganistan, Irak și Balcanii de Vest.

„Grație lor, România a putut demonstra că este un partener pe care aliații săi în cauza menținerii păcii se pot baza concret”, a subliniat Niculescu.

Obligațiile statului față de veteranii de război

Șeful Guvernului a insistat asupra responsabilității statului român față de militarii care au participat la misiuni în zone de conflict, în special față de cei răniți și familiile celor care și-au pierdut viața.

„Respectul și recunoștința pe care le datorăm veteranilor trebuie să se regăsească și în felul în care statul român își îndeplinește obligațiile față de ei. În sprijinul acordat celor răniți, în accesul la îngrijire și recuperare, în reintegrarea în viața civilă și în grija față de familiile celor care au căzut la datorie”, a transmis premierul.

11 noiembrie, zi cu dublă semnificație pentru Armata Română

Data de 11 noiembrie, când România sărbătorește Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, are o semnificație aparte pentru Armata Română. În urmă cu 23 de ani, în 2003, sublocotenentul Iosif Silviu Fogarași devenea primul militar român căzut la datorie în Afganistan. De asemenea, 11 noiembrie este data armistițiului din 1918, care a pus capăt luptelor din Primul Război Mondial.

„Vă mulțumesc pentru curajul, demnitatea și devotamentul cu care v-ați servit țara!”, le-a transmis premierul veteranilor români.