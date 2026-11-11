OPIA aduce un omagiu veteranilor din teatrele de operații

„Cinstim memoria celor căzuți la datorie și ne exprimăm solidaritatea cu veteranii răniți și cu familiile lor. Ne gândim, de asemenea, la familiile celor care nu s-au mai întors acasă și la pierderea pe care o poartă în fiecare zi.

Pentru companiile din industria de apărare, experiența celor care au îndeplinit misiuni în teren contează în felul în care sunt proiectate, testate și îmbunătățite echipamentele. Dialogul cu militarii și cu veteranii ne ajută să înțelegem ce le este necesar în misiune și ce poate face industria pentru a-i proteja mai bine.

În numele companiilor membre ale OPIA, vă mulțumim pentru serviciul adus României” -Organizația Patronală a Industriei de Apărare.