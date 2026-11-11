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OPIA aduce un omagiu veteranilor din teatrele de operații

Cu prilejul Zilei veteranilor din teatrele de operații, Organizația Patronală a Industriei de Apărare (OPIA) își exprimă respectul și recunoștința față de cei care au reprezentat România în misiuni externe. „Le mulțumim pentru curaj, pentru profesionalism și pentru răspunderea pe care și-au asumat-o în numele țării”.
OPIA aduce un omagiu veteranilor din teatrele de operații
Raluca Anna Veleanu
11 nov. 2026, 10:39, Comunicate
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„Cinstim memoria celor căzuți la datorie și ne exprimăm solidaritatea cu veteranii răniți și cu familiile lor. Ne gândim, de asemenea, la familiile celor care nu s-au mai întors acasă și la pierderea pe care o poartă în fiecare zi.

Pentru companiile din industria de apărare, experiența celor care au îndeplinit misiuni în teren contează în felul în care sunt proiectate, testate și îmbunătățite echipamentele. Dialogul cu militarii și cu veteranii ne ajută să înțelegem ce le este necesar în misiune și ce poate face industria pentru a-i proteja mai bine.

În numele companiilor membre ale OPIA, vă mulțumim pentru serviciul adus României” -Organizația Patronală a Industriei de Apărare.

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