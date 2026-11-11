ROMARM își exprimă recunoștința față de veteranii din teatrele de operații

„Cinstim memoria celor căzuți la datorie și ne exprimăm respectul față de cei răniți în misiuni. Suntem alături de familiile care le-au fost sprijin și de cele care au pierdut pe cineva drag.

Pentru echipele ROMARM, respectul față de cei aflați în misiune se reflectă în munca de zi cu zi. De la producție până la verificările finale, fiecare etapă poartă o răspundere concretă față de oamenii care trebuie să se poată baza pe echipamentele pe care le folosesc.

În numele colectivului ROMARM, le transmitem veteranilor și familiilor lor întreaga noastră recunoștință” – Compania Națională ROMARM S.A.