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ROMARM își exprimă recunoștința față de veteranii din teatrele de operații

Compania Națională ROMARM S.A. aduce un omagiu celor care au servit România în teatrele de operații. „Le mulțumim veteranilor pentru profesionalismul cu care și-au îndeplinit misiunile și pentru curajul de care au dat dovadă în situații în care viețile lor și ale camarazilor depindeau de deciziile luate în teren”.
ROMARM își exprimă recunoștința față de veteranii din teatrele de operații
Raluca Anna Veleanu
11 nov. 2026, 10:36, Comunicate
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„Cinstim memoria celor căzuți la datorie și ne exprimăm respectul față de cei răniți în misiuni. Suntem alături de familiile care le-au fost sprijin și de cele care au pierdut pe cineva drag.

Pentru echipele ROMARM, respectul față de cei aflați în misiune se reflectă în munca de zi cu zi. De la producție până la verificările finale, fiecare etapă poartă o răspundere concretă față de oamenii care trebuie să se poată baza pe echipamentele pe care le folosesc.

În numele colectivului ROMARM, le transmitem veteranilor și familiilor lor întreaga noastră recunoștință” – Compania Națională ROMARM S.A.

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