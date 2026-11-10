Răzvan Pîrcălăbescu, directorul Romarm: România și Ucraina pot dezvolta parteneriate strategice în industria de apărare

Cooperarea industrială, securitatea energetică, reconstrucția infrastructurii și dezvoltarea tehnologiilor s-au numărat printre principalele teme abordate în cadrul celei de-a V-a ediții a Rebuilding Ukraine Forum 2026 & SECURE REBUILD RO-UA EXPO, desfășurată în 9 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, ai misiunilor diplomatice, ai mediului de afaceri și ai organizațiilor internaționale, oferind un cadru de dialog pentru identificarea unor oportunități concrete de cooperare între România și Ucraina, în contextul procesului de reconstrucție și al consolidării securității regionale.

Un loc important în cadrul discuțiilor a fost acordat industriei de apărare, domeniu în care experiența acumulată de Ucraina în condiții de război poate constitui o resursă valoroasă pentru dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice din România și din Uniunea Europeană.

Răzvan Pîrcălăbescu, directorul Romarm și președintele Organizației Patronale Industria de Apărare (OPIA) a evidențiat necesitatea consolidării parteneriatului dintre industria de apărare românească și cea ucraineană, subliniind că apropierea geografică și interesele comune de securitate trebuie valorificate prin proiecte industriale și colaborări concrete.

„Doar împreună, ca buni vecini, putem să dezvoltăm o astfel de structură”, a declarat Răzvan Pîrcălăbescu, referindu-se la posibilitatea unei cooperări între structurile militare și industriale din România și Ucraina.

Acesta a arătat că parteneriatul bilateral poate depăși cadrul finanțărilor naționale, prin utilizarea instrumentelor europene disponibile, inclusiv a mecanismelor SAFE și a fondurilor destinate cercetării și dezvoltării. Printre direcțiile de colaborare menționate se numără achizițiile comune de echipamente militare, dezvoltarea tehnologiilor cu utilizare duală și transferul de soluții tehnologice.

Directorul Romarm a insistat, totodată, asupra importanței valorificării experienței ucrainene în dezvoltarea și implementarea sistemelor de apărare, în condițiile presiunii generate de conflictul militar.

„Cel mai important este să învățăm din experiența Ucrainei, cum au reușit să-și implementeze toate sistemele de care au nevoie, cu o presiune pusă asupra lor”, a subliniat acesta.

În opinia sa, dezvoltarea industriei de apărare trebuie să țină cont nu doar de cerințele producției în condiții de pace, ci și de capacitatea de adaptare și de creștere rapidă a producției în situații de criză. Experiența Ucrainei în acest domeniu poate oferi exemple relevante pentru consolidarea rezilienței industriale europene.

Un alt subiect evidențiat de Răzvan Pîrcălăbescu a fost deschiderea către parteneriate tehnologice internaționale. Acesta a susținut necesitatea integrării unor sisteme și tehnologii provenite din mai multe state, precum Marea Britanie, Statele Unite, Franța și Germania, considerând că industria românească trebuie să depășească limitele colaborărilor tradiționale și să valorifice oportunitățile oferite de partenerii internaționali.

Agenda forumului a inclus și teme privind reconstrucția infrastructurii critice, securitatea energetică, accesul la resurse, securitatea cibernetică și inteligența artificială, domenii considerate esențiale pentru dezvoltarea unor economii reziliente și pentru consolidarea cooperării regionale.