Joy Index Edenred 2026: Românii sunt mai bucuroși la locul de muncă decât spaniolii, italienii și nemții

România depășește media globală a bucuriei la locul de muncă cu un scor de 64 din 100

9 din 10 persoane bucuroase la locul de muncă intenționează să-și păstreze jobul în următorul an

Beneficiile extrasalariale generează bucurie, una dintre premisele productivități crescute

Edenred, liderul pieţei de beneficii extrasalariale, anunță rezultatele Global Workplace Joy Index, primul studiu de amploare care a măsurat bucuria la locul de muncă în rândul a 17.450 de angajați și 8.920 de lideri HR din 27 de țări.

Studiul a analizat experiența zilnică la locul de muncă, pe baza a 10 indicatori, printre care mândria, sensul și valoarea muncii, relațiile cu colegii, recunoașterea din partea managerilor, implicarea, oboseala și frustrările de la locul de muncă. Pe baza răspunsurilor, cu scoruri între 0 la 100, au fost identificate trei categorii de angajați: cu un nivel scăzut al bucuriei (scoruri între 0 și 49,5), cu un nivel mediu (scoruri între 50 și 74,5) și cu un nivel crescut (scoruri între 75 și 100).

În clasamentul general, România obține un scor de 64 din 100, peste media globală de 63. Astfel, românii sunt mai bucuroși la locul de muncă decât angajați din țări precum Spania, Germania sau Italia și s-au situat la egalitate cu cei din Franța și Suedia. Dacă topul bucuriei este dominat de India, Mexic și Peru, la finalul clasamentului, se situează Cehia, Portugalia și Japonia.

Contextul economic schimbă așteptările angajaților

Prin Global Workplace Joy Index, compania Edenred, prezentă în 44 de țări, a obținut o imagine actuală, de ansamblu, despre cum se simt angajații în piețe și economii foarte diferite. Astfel, pe piețele cu creștere rapidă, optimismul este alimentat de avântul economic, de șansa de a urca social și de creșterile salariale reale solide (majorări medii de aproximativ 9,1%, față de o inflație de 4–4,5%). În economiile mature, angajații au așteptări de bază mai ridicate, iar contextul economic este mai dificil: creșterea reală a salariilor a încetinit la 1,8–2,2%.

„Mult timp, succesul unei organizații a fost evaluat în primul rând prin indicatori financiari. Astăzi, devine tot mai clar că performanța sustenabilă nu poate fi separată de experiența oamenilor care o construiesc. Joy Index ne oferă o perspectivă nouă, bazată pe date, asupra acestei relații și confirmă că bucuria la locul de muncă este mult mai mult decât o aspirație individuală. Este o componentă strategică a unui business sănătos și competitiv. La Edenred, credem că viitorul muncii aparține liderilor de business care integrează această bucurie în obiectivele lor de afaceri și inițiază acțiuni concrete, care să răspundă nevoilor reale ale angajaților și să creeze valoare pe termen lung pentru companie” a declarat Görkem Oran, CEO Edenred România. Citeşte comunicatul integral AICI: