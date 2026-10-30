Trei fuziuni între companii de stat, pe agenda ministrului Economiei. Reorganizarea ROMARM, printre priorități

Ministerul Economiei pregătește măsuri pentru reorganizarea unor companii de stat la care deține, direct sau indirect, participații. În conferința de presă susținută vineri, Daniel Zamfir a prezentat planurile privind fuziunile dintre Poșta Română și Romfilatelia, Mamaia SA și Telegondola Mamaia, respectiv PLAFAR și SALROM.

Poșta Română și Romfilatelia, cinci posturi de conducere eliminate prin fuziune

Ministrul a precizat că săptămâna viitoare va începe demersurile necesare pentru punerea în aplicare a planurilor sale.

„Să vă spun și ce vreau să fac, lucrurile concrete pe care deja le voi face săptămâna viitoare. Voi convoca AGA la Poșta Română și la Romfilatelia pentru a demara procedurile de fuziune a celor două companii”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul Economiei a anunțat că va convoca adunările generale ale acționarilor celor două societăți, pentru a începe procedurile de fuziune. Potrivit acestuia, comasarea ar elimina cinci poziții din structurile de conducere.

Proiectul nu este unul nou. Încă din august 2025, Poșta Română anunța numirea lui Gabriel Florin Bulumac la conducerea Romfilatelia, cu misiunea de a iniția integrarea societății în structura operațională a companiei poștale, iar pe 14 octombrie 2026, fostul ministru al Economiei, Irineu Darău, a anunțat includerea fuziunii Poșta Română – Romfilatelia în planul de reorganizare a societăților de stat.

Mamaia SA și Telegondola, pe lista de comasări a ministrului Economiei

Printre măsurile pe care intenționează să le pună în aplicare, Daniel Zamfir a inclus și fuziunea dintre Mamaia SA și Telegondola Mamaia SRL.

„Vreau să fuzioneze rapid cu societatea Mamaia SA și să reducem acolo cinci poziții de membri din consiliul de administrație”, a spus ministrul.

Procedurile au început cu aproximativ un an în urmă. În noiembrie 2025, Consiliul Local Constanța a aprobat demararea fuziunii prin absorbție a Telegondola Mamaia SRL de către Mamaia SA, iar în vara anului 2026, procesul a continuat la nivelul societăților.

Pe 6 august 2026, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Mamaia SA a aprobat, la rândul său, începerea procedurilor și a stabilit un termen de 60 de zile pentru pregătirea proiectului de fuziune.

În august 2026, Mamaia SA a publicat și un anunț pentru selectarea unui evaluator autorizat, care urma să stabilească valoarea patrimoniului societății în vederea fuziunii cu Telegondola Mamaia SRL.

Ministerul Economiei este acționar majoritar la Mamaia SA, societate care deține 53,49% din Telegondola Mamaia SRL. Restul de 46,51% aparține municipiului Constanța.

PLAFAR, fuziune cu SALROM

O altă măsură prezentată de Daniel Zamfir vizează comasarea PLAFAR cu Societatea Națională a Sării (SALROM).

„PLAFAR-ul va fuziona cu SALROM, este o altă intenție de-a mea de a comasa astea”, a declarat ministrul.

Planul diferă de cel prezentat de fostul ministru Irineu Darău. La mijlocul lunii octombrie, acesta anunțase că Ministerul Economiei analizează o posibilă fuziune între PLAFAR și Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM).

ROMARM, inclusă în planurile de reorganizare

Pe lista măsurilor prezentate de Daniel Zamfir se află și reorganizarea ROMARM, una dintre principalele companii din industria românească de apărare.

„Astea sunt acțiuni concrete pe care le voi demara săptămâna viitoare”, a afirmat ministrul, referindu-se la cele trei fuziuni. El a precizat că a început deja discuțiile pentru reorganizarea ROMARM.

Potrivit ministrului social-democrat, obiectivul este transformarea ROMARM într-o companie-mamă care să coordoneze filialele din teritoriu și programele finanțate prin mecanismul european SAFE.

Ministerul Economiei prezentase și în urmă cu două săptămâni un plan de reorganizare a ROMARM într-un holding industrial integrat, care să reunească cele 15 filiale ale companiei și să asigure o coordonare mai eficientă a activităților din industria de apărare.