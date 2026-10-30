Benzinării pe Autostrada Moldovei, cu dușuri, snack bar și încărcare pentru camioane electrice. Cristian Pistol anunță încă două benzinării

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că a semnat contractul de concesiune pentru încă două benzinării pe Autostrada Moldovei, la km 131, lângă Milcovul, unde vor fi amenajate și primele parcări securizate pentru camioane de pe A7.

„Am semnat astăzi încă un contract de concesiune pentru noi benzinării pe Autostrada Moldovei (A7)!

Aceste spații de servicii vor oferi și primele parcări securizate pentru camioane, de pe A7”, anunță Cristian Pistol.

Conform contractului, compania va amenaja în 27 de luni cele două spații de servicii de la km 131, pe ambele sensuri de mers, din zona localității Milcovul.

Fiecare spațiu trebuie să răspundă cerințelor moderne de siguranță și confort:

– 94 de locuri de parcare pentru autoturisme,

– 42 de locuri de parcare pentru autocamioane,

– 6 locuri de parcare pentru autocare,

– 5 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități,

– parcare securizată cu 50 de locuri pentru autocamioane,

– toalete publice,

– dușuri,

– stație de distribuție carburanți,

– spații comerciale,

– snack bar,

– stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice ușoare,

– stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice grele.

Contractul de concesiune are o durată de 30 de ani.