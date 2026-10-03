Trafic blocat pe Autostrada Moldovei din cauza unui incident grav

Incidentul s-a produs sâmbătă după amiaza.Traficul auto este blocat la kilometrul 81 de pe Autostrada Moldovei A7.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță pe Facebook faptul că traficul este blocat din cauza unui autoturism care a luat foc.

Pompierii au fost trimiși în misiune. O autospecială cu apă și spumă participă la misiunea ISU.

Ulterior, traficul a fost reluat pe banda 2, calea 1, mai transmite DRDP Buzău

Șoferii sunt rugați „să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților”, precizează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău.