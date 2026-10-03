Prima pagină » Social » Trafic blocat pe Autostrada Moldovei din cauza unui incident grav

Trafic blocat pe Autostrada Moldovei din cauza unui incident grav

Traficul rutier este blocat pe Autostrada Moldovei din cauza unui incident grav. O mașină a luat foc și la fața locului au fost trimiși pompierii.
Trafic blocat pe Autostrada Moldovei din cauza unui incident grav
Sursa foto: captură video Facebook/Cristian Pistol
Petru Mazilu
03 oct. 2026, 16:02, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs sâmbătă după amiaza.Traficul auto este blocat la kilometrul 81 de pe Autostrada Moldovei A7.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță pe Facebook faptul că traficul este blocat din cauza unui autoturism care a luat foc.

Pompierii au fost trimiși în misiune. O autospecială cu apă și spumă participă la misiunea ISU.

Ulterior, traficul a fost reluat pe banda 2, calea 1, mai transmite DRDP Buzău

Șoferii sunt rugați „să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților”, precizează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mesajul găsit de fanii români la porțile arenei, înainte de Polonia - România
GSP.ro
Orașul din România în care nu există niciun semafor. Care este motivul
Gandul
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat
Cancan
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului
CSID
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Promotor