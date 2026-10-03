Eroare sau conspirație. Locuitorii unui oraș din Kazahstan au aflat că locuiesc pe strada Zelenski

Strada Zelenski a apărut brusc în orașul Karaganda din Kazahstan. Locuitorii care trăiau pe strada care purta numele renumitului academician și chimist sovietic Nikolai Zelinski s-au trezit peste noapte cu noi plăcuțe stradale.

Strada Zelenski: în loc de un chimist celebru, un politician la fel de cunoscut

Potrivit Nexta, pe noile plăcuțe scria „Strada Zelenski”. Este o coincidență lingvistică stranie cu numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Autoritățile locale au reacționat rapid. Administrația a explicat că nu este vorba despre o redenumire oficială sau vreo conspirație geopolitică. În schimb, a fost o greșeală de ortografie făcută de compania responsabilă cu fabricarea și instalarea noilor indicatoare.

Fotografiile cu strada Zelenski s-au răspândit pe internet

Fotografiile cu plăcuțele Zelenski s-au răspândit pe rețelele de socializare. Unii au vorbit despre o conspirație, alții au ironizat eroarea. De asemenea, au fost comentatori care au evidențiat faptul că o singură literă poate modifica relațiile internaționale ale Kazahstanului.

Pentru a evita orice interpretare plăcuțele au fost demontate rapid. Acestea vor fi refăcute pe cheltuiala firmei.