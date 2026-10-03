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Eroare sau conspirație. Locuitorii unui oraș din Kazahstan au aflat că locuiesc pe strada Zelenski

Locuitorii unui oraș din Kazahstan au aflat peste noapte că locuiesc pe strada Zelenski. Nu este o conspirație ci o eroare a constructorului care a montat noile tăblițe stradale, au spus autoritățile. În realitate, strada se numește Zelinski.
Eroare sau conspirație. Locuitorii unui oraș din Kazahstan au aflat că locuiesc pe strada Zelenski
sursa foto: Telegram/Nexta
Petru Mazilu
03 oct. 2026, 15:26, Social
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Strada Zelenski a apărut brusc în orașul Karaganda din Kazahstan. Locuitorii care trăiau pe strada care purta numele renumitului academician și chimist sovietic Nikolai Zelinski s-au trezit peste noapte cu noi plăcuțe stradale.

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Potrivit Nexta, pe noile plăcuțe scria „Strada Zelenski”. Este o coincidență lingvistică stranie cu numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Autoritățile locale au reacționat rapid. Administrația a explicat că nu este vorba despre o redenumire oficială sau vreo conspirație geopolitică. În schimb, a fost o greșeală de ortografie făcută de compania responsabilă cu fabricarea și instalarea noilor indicatoare.

Fotografiile cu strada Zelenski s-au răspândit pe internet

Fotografiile cu plăcuțele Zelenski s-au răspândit pe rețelele de socializare. Unii au vorbit despre o conspirație, alții au ironizat eroarea. De asemenea, au fost comentatori care au evidențiat faptul că o singură literă poate modifica relațiile internaționale ale Kazahstanului.

Pentru a evita orice interpretare plăcuțele au fost demontate rapid. Acestea vor fi refăcute pe cheltuiala firmei.

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