Un comisar-șef de poliție din Constanța a făcut accident, după ce a condus sub influența alcoolului

Accidentul care l-a dat de gol pe comisarul-șef de poliție a avut loc luni, în localitatea Valu lui Traian din județul Constanța. Bărbatul deținea o funcție în Serviciul Siguranță Transporturi al IPJ Constanța și se afla în timpul liber.

La locul accidentului s-a deplasat și un echipaj al poliției, care a decis să îl testeze cu aparatul etilotest. Comisarul-șef a refuzat și a fost dus de polițiști la spital, pentru recoltarea probelor biologice.

Comisarul-șef de poliție, găsit băut la locul accidentului

Rezultatul testului pentru alcool a ieșit pozitiv. Bărbatul de 39 de ani consumase alcool înainte să se urce la volan și să producă accidentul.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, iar comisarul are dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și este acum cercetat disciplinar.