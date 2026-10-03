Prima pagină » Social » Un comisar-șef de poliție din Constanța a făcut accident, după ce a condus sub influența alcoolului

Un comisar-șef de poliție din Constanța a făcut accident, după ce a condus sub influența alcoolului

Un comisar-șef de poliție din Constanța a intrat cu mașina într-un scuar, iar în urma testelor de sânge s-a dovedit că bărbatul consumase alcool
Un comisar-șef de poliție din Constanța a făcut accident, după ce a condus sub influența alcoolului
Coralia Frigea
03 oct. 2026, 13:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Accidentul care l-a dat de gol pe comisarul-șef de poliție a avut loc luni, în localitatea Valu lui Traian din județul Constanța. Bărbatul deținea o funcție în Serviciul Siguranță Transporturi al IPJ Constanța și se afla în timpul liber.

La locul accidentului s-a deplasat și un echipaj al poliției, care a decis să îl testeze cu aparatul etilotest. Comisarul-șef a refuzat și a fost dus de polițiști la spital, pentru recoltarea probelor biologice.

Comisarul-șef de poliție, găsit băut la locul accidentului

Rezultatul testului pentru alcool a ieșit pozitiv. Bărbatul de 39 de ani consumase alcool înainte să se urce la volan și să producă accidentul.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, iar comisarul are dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și este acum cercetat disciplinar.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mesajul găsit de fanii români la porțile arenei, înainte de Polonia - România
GSP.ro
O femeie de 28 de ani a murit de ciumă! Aproape 200 de persoane sunt monitorizate
Gandul
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat
Cancan
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului
CSID
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Promotor