Ce au pățit doi scafandri care au descoperit o epavă romană pe fundul mării și au crezut că au dat o lovitură financiară

Epava a fost descoperită în 1999, în timpul unei scufundări în largul insulei Trapani. Cei doi italieni au observat pe fundul mării o structură din lemn înconjurată de numeroase fragmente de amfore.

A doua zi, scafandrii au anunțat autoritățile despre descoperire. Resturile au fost scoase la suprafață de autoritățile care au restaurat și transformat nava romană în muzeu.

În mod normal, statul italian oferă recompensă pentru astfel de descoperiri. Cei doi au solicitat jumătate de milion de euro însă reprezentanții statului au refuzat susținând că descoperirea nu a fost accidentală, așa cum prevede articolul legal privind recompensele.

Cazul a ajuns în instanță și inițial statul a câștigat procesul.

Recent, o instanță a întors decizia și a obligat autoritățile din Sicilia să reia procedurile pentru stabilirea recompensei. Continuarea pe Mediafax Italia.