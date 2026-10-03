Prima pagină » Social » Ce au pățit doi scafandri care au descoperit o epavă romană pe fundul mării și au crezut că au dat o lovitură financiară

Ce au pățit doi scafandri care au descoperit o epavă romană pe fundul mării și au crezut că au dat o lovitură financiară

Doi scafandri italieni au crezut că au dat lovitura vieții atunci când au descoperit o epavă romană pe fundul mării. S-au înșelat amarnic. Descoperirea a avut loc în urmă cu 27 de ani și de atunci, ei încearcă să obțină recompensă consistentă oferită în mod normal de statul italian.
Ce au pățit doi scafandri care au descoperit o epavă romană pe fundul mării și au crezut că au dat o lovitură financiară
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
03 oct. 2026, 13:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Epava a fost descoperită în 1999, în timpul unei scufundări în largul insulei Trapani. Cei doi italieni au observat pe fundul mării o structură din lemn înconjurată de numeroase fragmente de amfore.

A doua zi, scafandrii au anunțat autoritățile despre descoperire. Resturile au fost scoase la suprafață de autoritățile care au restaurat și transformat nava romană în muzeu.

În mod normal, statul italian oferă recompensă pentru astfel de descoperiri. Cei doi au solicitat jumătate de milion de euro însă reprezentanții statului au refuzat susținând că descoperirea nu a fost accidentală, așa cum prevede articolul legal privind recompensele.

Cazul a ajuns în instanță și inițial statul a câștigat procesul.

Recent, o instanță a întors decizia și a obligat autoritățile din Sicilia să reia procedurile pentru stabilirea recompensei. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mesajul găsit de fanii români la porțile arenei, înainte de Polonia - România
GSP.ro
O femeie de 28 de ani a murit de ciumă! Aproape 200 de persoane sunt monitorizate
Gandul
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat
Cancan
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului
CSID
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Promotor