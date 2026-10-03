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Tânăr de 16 ani din Târgu Lăpuș, arestat preventiv după ce ar fi furat două mașini

Un tânăr de 16 ani din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi sustras două autoturisme și le-ar fi condus pe drumurile publice, deși nu deține permis de conducere.
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03 oct. 2026, 13:02, Social
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Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați, la 1 octombrie, în jurul orei 13.00, cu privire la faptul că un autoturism ar fi fost furat din parcarea unui bloc din localitate.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat un tânăr de 16 ani, bănuit de comiterea faptei.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul ar fi sustras autoturismul și ulterior l-ar fi condus pe drumurile publice din Târgu Lăpuș. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul direcției și ar fi acroșat gardul unui imobil.

Polițiștii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Adolescentul ar mai fi furat o mașină în luna iulie

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că adolescentul ar fi fost implicat într-un caz similar și la 8 iulie 2026.

Potrivit probatoriului administrat, acesta ar fi condus atunci, fără permis, un alt autoturism pe raza localității Târgu Lăpuș. Mașina ar fi fost sustrasă dintr-o parcare de pe strada Țibleșului.

Polițiștii au efectuat cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.

La 1 octombrie, față de tânărul de 16 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

O zi mai târziu, pe 2 octombrie, acesta a fost prezentat magistraților, care au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Adolescentul a fost reintrodus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În acest caz, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție.

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