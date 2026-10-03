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Bărbat căutat pentru furt, prins de polițiști după ce i-a amenințat cu un cuțit în Capitală

Un bărbat căutat pentru furt în Capitală a fost prins de autorități. Atunci când l-au găsit, bărbatul a devenit violent și i-a amenințat pe polițiști cu un cuțit. Acestuia i s-a mai adăugat o faptă la dosar și se află în arestul poliției, pentru 24 de ore.
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Coralia Frigea
03 oct. 2026, 12:34, Social
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Alergătură cu peripeții în Capitală, după ce un bărbat i-a amenințat cu cuțitul pe polițiști. Acesta era căutat pentru furt calificat și ultraj.

Întâmplarea a avut loc joi, într-un cartier din Sectorul 6. Un bărbat a alertat autoritățile, pe motiv că o persoană ar fi sărit gardul imobilului în care se afla și ar fi furat bunuri de pe terasă.

Polițiștii au pus cap la cap filmul urmăririi

Polițiștii l-au depistat pe cel bănuit la scurt timp, iar, în momentul în care au încercat să îl rețină, acesta a devenit violent și a scos o armă albă din buzunarul pantalonilor, cu care i-ar fi amenințat.

„Polițiștii i-au solicitat să renunțe la obiect și să se conformeze solicitărilor legale, însă acesta nu a dat curs somațiilor și a încercat să se sustragă, alergând în direcția opusă”, a transmis Poliția Capitalei.

A început urmărirea bărbatului, iar între timp polițiștii au scos armele din dotare. Au reușit să îl imobilizeze într-un sfârșit și l-au condus la secția de poliție.

El are acum dosar penal pentru ultraj, sub forma amenințării, și a fost reținut pentru 24 de ore.

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